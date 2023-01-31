Режисером фільму виступив американець Антуан Фукуа, відомий за фільмами "День навчання" та "Праведник". Він повідомив про початок зйомок та поділився першим кадром зі знімального майданчика.

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Майкла Джексона у байопіку зіграє його племінник

Надзвичайно захопливо спостерігати за тим, як Джафар втілює в життя образ Майкла. Коли я вперше зустрів Джафара, то відчув сильний духовний зв'язок, він з вродженою природністю наслідує Майкла та має чудову "хімію" з камерою",

– сказав Фукуа.

Сценаристом майбутнього байопіку став Джон Лоґан, який раніше працював над проєктами "007: Координати "Скайфолл"). Продюсером буде талановитий Ґрем Кінґ ("Богемна рапсодія").

Джафар Джексон зіграє свого покійного дядька Майкла Джексона / Перше фото з інстаграму актора

Режисери стверджують, що не оминатимуть скандальних ситуацій у біографічній стрічці. А про скандальну репутацію поп ікони відомо чимало. Зокрема у 2019 році прогримів у Голлівуді документальний фільм "Залишаючи Неверленд". Хоч і британському журналісту, який також був біографом знаменитого попкороля, вдалося знайти певні невідповідності у скандальній кінострічці, він однаково наробив багато шуму. Родичі Майкла Джексона стверджують, що фільм створений нібито про іншу людину, яка вчиняла насильство, але не про легендарного музиканта.

Яке світло проллють на Майкла Джексона Джон Лоґан, Ґрем Кінґ та Антуан Фукуа – дізнаємося згодом.