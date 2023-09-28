Умер актер Майкл Хэмбон, сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере"

Майкл Джон Хэмбон умер 28 сентября 2023 года в возрасте 82 лет. Он был одним из самых уважаемых британских актеров и носил звание Командора Ордена Британской империи с 1998 года.

Актер сэр Майкл Хэмбон мирно скончался в больнице после приступа пневмонии. Об этом сообщила его семья.

К слову Говорил о семье за несколько часов до смерти, – от чего умер 25-летний Ангус Клауд

Умер актер Майкл Хэмбон: что о нем известно

Мы с ужасом сообщаем о потере сэра Майкла Хэмбона. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это болезненное время и благодарим за ваши сообщения поддержки и любви,

– написал публицист Клэр Доббс от имени жены Майкла леди Хэмбон и сына Фергюса Хэмбона.

Сэр Майкл, родившийся в Дублине, на протяжении своей пятидесятилетней карьеры работал на телевидении, в кино, в театре и на радио. Он выиграл четыре премии BAFTA.

Одной из важнейших ролей актера стало его участие в спектакле "Жизнь Галилея" в 1980-х годах. Гембона также часто приглашали на сцену Королевского национального театра, где он блестяще исполнял роли таких важных персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний.

После смерти Ричарда Гарриса он взял на себя роль Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере и стал известен на весь мир.

Майкл Джон Гэмбон в роли Дамблдора / Warner Bros.

Сэр Майкл также снялся в фильме "Бесподобный мистер Фокс" (2009 год), сыграл французского детектива Мегре и снялся в фильме "Поющий детектив" (2003 год).