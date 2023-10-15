По словам актер, он сейчас может рассчитывать только на роли пожилых людей, которые, вероятно, не будут главными. Поэтому самое время и самому уйти на пенсию.
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Майкл Кейн официально завершает актерскую карьеру
Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Я только снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы. Сейчас я могу рассчитывать уже только на роли 90-летних пожилых людей, ну или 85-летних, так почему бы, подумал я, не закончить на этой ноте?,
– отметил актер.
Кстати Майкл уже не в первый раз заявляет, что уходит на пенсию. Раньше находились люди, которые смогли убедить актера вернуться к съемкам. Так, он появился в кинолентах "Гарри Браун" и "Бестселлеры". В то же время, сейчас Кейн серьезно настроен и не планирует возвращаться к съемкам.
Майкл Кейн / Фото из Википедии
Творческий путь Майкла Кейна: что известно
- Настоящее имя актера – Морис Джозеф Миклвайт. Ему 14 марта исполнилось 90 лет.
- За время успешной карьеры, охватывающей около 73 лет, Кейн снялся более чем в 160 фильмах, оставив значительный след в мире кино.
- Исключительный талант Майкла принес ему многочисленные номинации на премию Оскар в течение десятилетий, начиная с 1960-х и заканчивая 2000 годами. Кроме того, он даже дважды получал эту награду. Первую в 1987 году за роль в фильме "Ханна и ее сестры", а вторую в 2000 году за "Правила виноделов".
- К тому же Кейн является обладателем трех Золотых глобусов и двух Премий BAFTA.
- Интересно, что Майкл намерен увлечь зрителей еще в роли писателя. В ноябре 2023 года он планирует выпустить роман-триллер "Смертельная игра".