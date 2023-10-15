По словам актер, он сейчас может рассчитывать только на роли пожилых людей, которые, вероятно, не будут главными. Поэтому самое время и самому уйти на пенсию.

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Майкл Кейн официально завершает актерскую карьеру

Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Я только снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы. Сейчас я могу рассчитывать уже только на роли 90-летних пожилых людей, ну или 85-летних, так почему бы, подумал я, не закончить на этой ноте?,

– отметил актер.

Кстати Майкл уже не в первый раз заявляет, что уходит на пенсию. Раньше находились люди, которые смогли убедить актера вернуться к съемкам. Так, он появился в кинолентах "Гарри Браун" и "Бестселлеры". В то же время, сейчас Кейн серьезно настроен и не планирует возвращаться к съемкам.

Отметим, фильм "Большой беглец", где Майкл сыграл свою последнюю роль, выйдет в украинский прокат 19 октября.



Майкл Кейн / Фото из Википедии

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