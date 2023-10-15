За словами актор, він зараз може розраховувати лише на ролі людей похилого віку, які, ймовірно, не будуть головними. Тож час саме час й самому піти на пенсію.

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Майкл Кейн офіційно завершує акторську кар'єру

Я весь час кажу, що збираюся вийти на пенсію. Що ж, тепер я на пенсії. Я тільки-но знявся в головній ролі у фільмі, який отримав приголомшливі відгуки. Зараз я можу розраховувати вже тільки на ролі 90- літніх людей похилого віку, ну чи 85-річних, то чому б, подумав я, не закінчити на цій ноті?,

– зауважив актор.

Зазначимо, Майкл вже не вперше заявляє, що йде на пенсію. Раніше знаходились люди, які змогли переконати актора повернутись до зйомок. Так, він з'явився у стрічках "Гаррі Браун" і "Бестселери". Водночас зараз Кейн серйозно налаштований і не планує повертатися до знімань.

Зазначимо, фільм "Великий утікач", де Майкл зіграв свою останню роль вийде в український прокат 19 жовтня.



Майкл Кейн / Фото з Вікіпедії

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