За словами актор, він зараз може розраховувати лише на ролі людей похилого віку, які, ймовірно, не будуть головними. Тож час саме час й самому піти на пенсію.
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Майкл Кейн офіційно завершує акторську кар'єру
Я весь час кажу, що збираюся вийти на пенсію. Що ж, тепер я на пенсії. Я тільки-но знявся в головній ролі у фільмі, який отримав приголомшливі відгуки. Зараз я можу розраховувати вже тільки на ролі 90- літніх людей похилого віку, ну чи 85-річних, то чому б, подумав я, не закінчити на цій ноті?,
– зауважив актор.
Зазначимо, Майкл вже не вперше заявляє, що йде на пенсію. Раніше знаходились люди, які змогли переконати актора повернутись до зйомок. Так, він з'явився у стрічках "Гаррі Браун" і "Бестселери". Водночас зараз Кейн серйозно налаштований і не планує повертатися до знімань.
Майкл Кейн / Фото з Вікіпедії
Творчий шлях Майкла Кейна: що відомо
- Справжнє ім'я актора – Моріс Джозеф Міклвайт. Йому 14 березня виповнилось 90 років.
- За час успішної кар'єри, що охоплює близько 73 роки, Кейн знявся в понад 160 фільмах, залишивши значний слід у світі кіно.
- Винятковий талант Майкла приніс йому численні номінації на премію Оскар протягом десятиліть, починаючи з 1960-х і закінчуючи 2000-ми роками. Крім того, він навіть двічі отримував цю нагороду. Першу у 1987 році за роль у фільмі "Ханна та її сестри", а другий у 2000 році за "Правила виноробів".
- До того ж Кейн є володарем трьох Золотих глобусів і двох Премій BAFTA.
- Цікаво, що Майкл має намір захопити глядачів ще в ролі письменника. У листопаді 2023 року він планує випустити роман-трилер "Смертельна гра".