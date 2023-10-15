После 73 лет в кино: знаменитый Майкл Кейн завершает актерскую карьеру

Знаменитый британский актер Майкл Кейн, известный своими ролями в лентах "Интерстеллар", "Красиво уйти", "Розыск" и многих других, объявил о выходе на пенсию. Так, последней его работой стала кинолента "Большой беглец", где Майкл сыграл ветерана Второй мировой войны.

По словам актер, он сейчас может рассчитывать только на роли пожилых людей, которые, вероятно, не будут главными. Поэтому самое время и самому уйти на пенсию.

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Майкл Кейн официально завершает актерскую карьеру

Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Я только снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы. Сейчас я могу рассчитывать уже только на роли 90-летних пожилых людей, ну или 85-летних, так почему бы, подумал я, не закончить на этой ноте?,

– отметил актер.

Кстати Майкл уже не в первый раз заявляет, что уходит на пенсию. Раньше находились люди, которые смогли убедить актера вернуться к съемкам. Так, он появился в кинолентах "Гарри Браун" и "Бестселлеры". В то же время, сейчас Кейн серьезно настроен и не планирует возвращаться к съемкам.

, фильм "Большой беглец", где Майкл сыграл свою последнюю роль, выйдет в украинский прокат 19 октября.



Майкл Кейн / Фото из Википедии

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