После 73 лет в кино: знаменитый Майкл Кейн завершает актерскую карьеру
Источник:BBC
Знаменитый британский актер Майкл Кейн, известный своими ролями в лентах "Интерстеллар", "Красиво уйти", "Розыск" и многих других, объявил о выходе на пенсию. Так, последней его работой стала кинолента "Большой беглец", где Майкл сыграл ветерана Второй мировой войны.
По словам актер, он сейчас может рассчитывать только на роли пожилых людей, которые, вероятно, не будут главными. Поэтому самое время и самому уйти на пенсию.
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Майкл Кейн официально завершает актерскую карьеру
Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Я только снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы. Сейчас я могу рассчитывать уже только на роли 90-летних пожилых людей, ну или 85-летних, так почему бы, подумал я, не закончить на этой ноте?,
– отметил актер.
Кстати Майкл уже не в первый раз заявляет, что уходит на пенсию. Раньше находились люди, которые смогли убедить актера вернуться к съемкам. Так, он появился в кинолентах "Гарри Браун" и "Бестселлеры". В то же время, сейчас Кейн серьезно настроен и не планирует возвращаться к съемкам.Отметим, фильм "Большой беглец", где Майкл сыграл свою последнюю роль, выйдет в украинский прокат 19 октября.
Майкл Кейн / Фото из Википедии
Творческий путь Майкла Кейна: что известно
- Настоящее имя актера – Морис Джозеф Миклвайт. Ему 14 марта исполнилось 90 лет.
- За время успешной карьеры, охватывающей около 73 лет, Кейн снялся более чем в 160 фильмах, оставив значительный след в мире кино.
- Исключительный талант Майкла принес ему многочисленные номинации на премию Оскар в течение десятилетий, начиная с 1960-х и заканчивая 2000 годами. Кроме того, он даже дважды получал эту награду. Первую в 1987 году за роль в фильме "Ханна и ее сестры", а вторую в 2000 году за "Правила виноделов".
- К тому же Кейн является обладателем трех Золотых глобусов и двух Премий BAFTA.
- Интересно, что Майкл намерен увлечь зрителей еще в роли писателя. В ноябре 2023 года он планирует выпустить роман-триллер "Смертельная игра".