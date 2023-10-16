Майкл Кейн работал в сфере кино 73 года. Сегодня ему 90, а на его счету ряд удачных лент и главных ролей. Подборку лучших фильмов с участием актера смотрите в материале 24 Канала.

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Фильмы с участием Майкла Кейна

Один из самых популярных британских актеров Майкл Кейн работал более чем в 160 фильмах, оставив значительный след в мире кино. Среди них: "Анна и ее сестры" и "Правила виноделов", за которые Кейн получил Оскар. А также: "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Темный рыцарь возвращается", "Начало", "Интерстеллар", "Красиво пойти", "Престиж", "Убрать Картера" и т.д.



Майкл Кейн в фильме "Бэтмен: Начало" / Кадр из фильма

Актер заявил, что последней его ролью в кино станет главный персонаж в фильме "Большой беглец". Он признался, что его трижды уговаривали поучаствовать в съемках. В конце концов Кейн согласился, предупредив публику, что это будет его последняя лента в актерской карьере, после чего он уйдет на пенсию.

Я постоянно говорю, что уйду на пенсию. Что ж, теперь я ухожу. Единственные роли, которые я могу сейчас получить – это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85-летние. Они не будут главными. Поэтому я подумал, что мог бы уйти со всем этим,

– сказал Кейн.

Фильм выйдет в украинских кинотеатрах 19 октября.

Фильмы с Майклом Кейном, которые стоит посмотреть каждому

"Анна и ее сестры"

Год: 1986

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.8

Сюжет разворачивается в период между двумя Днями благодарности. Настоящая классика о любви, которая покорит сердца каждого зрителя. История о трех сестрах и их любовных перипетиях. Семь героев постоянно взаимодействуют друг с другом – встречают, изменяют, бросают, убегают, бьют. В фильме много персонажей, но об этом можно не беспокоиться, потому что интересный сюжет заставит вас запомнить имена каждого. Идеальная смесь комедии и драмы, которая отлично украсит ваш вечер.

Майкл Кейн в фильме сыграл роль Эллиота – конфликтного, впрочем, харизматичного мужчины, борющегося с кризисом среднего возраста, изменой и с самим собой.

Я взялся за эту роль, чтобы получить комедийный опыт, чтобы люди знали, что я тоже могу играть и в жанре комедии. То, что Вуди выбрал меня на роль, сделало меня респектабельным комедийным актером,

– сказал Кейн в интервью журналу Arena в 1988 году.

"Анна и ее сестры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Правила сидрового дома"

Год: 1999

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.4

За этот фильм актер получил свою вторую статуэтку Оскар. Фильм отображает дебаты в защиту права на аборт из-за персонажа, которого сыграл Майкл Кейн – доктор Ларч. Он помогает женщинам делать аборты вопреки закону. Лента основана на одноименном романе Джона Ирвинга.

Я читал книгу и говорил себе: "Не может быть, чтобы из этого вышел сценарий!" Но я знал, что может, потому что он лежал у меня на столе, к тому же я уже пообещал, что сделаю этот проклятый фильм,

– вспоминал Кейн в одном из своих интервью.

"Правила сидрового дома": смотрите онлайн трейлер фильма

"Воспитание Рыты"

Год: 1983

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 7.2

История о борьбе обычной женщины из рабочего класса за то, чтобы найти выход из повторяющейся скучной жизни. А самое главное, история о любви к этим переменам. Эта экранизация пьесы Вилли Рассела стала очень успешной работой в Великобритании и сделала звездой исполнительницу главной роли Джули Уолтерс. А для Майкла Кейна это было начало его как серьезного, драматического актера. Поэтому не удивительно то, что за свою игру в фильме "Воспитание Риты" Кейн получил награду BAFTA и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в 1983 году.

"Воспитание Риты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Юность"

Год: 2015

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 7.3 7.3 Драматический фильм оскароносного итальянского режиссера Паоло Соррентино, в котором Майкл Кейн сыграл бывшего директора Венецианского симфонического оркестра Балингера. Он вместе со своим другом оглядывается на то, что он сделал за свои годы и делает для себя определенные выводы. Это одна из лучших работ Кейна за последние 10 – 20 лет.

Втайне я считаю, что это лучшее, что я когда-либо делал. Это был самый сложный вызов, и критерием этого является то, что я сделал так, чтобы это выглядело как можно легче,

– признался Кейн.

"Юность": смотрите онлайн трейлер фильма