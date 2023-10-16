Майкл Кейн працював у сфері кіно впродовж 73 років. Сьогодні йому 90, а на його рахунку низка вдалих стрічок та головних ролей. Добірку найкращих фільмів за участі актора читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Фільми за участі Майкла Кейна

Один із найпопулярніших британських акторів Майкл Кейн працював у понад 160 фільмах, залишивши значний слід у світі кіно. Серед них: "Ганна та її сестри" та "Правила виноробів", за які Кейн отримав Оскар. А також: "Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар повертається", "Початок", "Інтерстеллар", "Красиво піти", "Престиж", "Прибрати Картера" тощо.



Майкл Кейн у фільмі "Бетмен: Початок" / Кадр з фільму

Актор заявив, що останньою його роллю у кіно стане головний персонаж у фільмі "Великий утікач". Він зізнався, що його тричі вмовляли взяти участь у зйомках. Зрештою, Кейн погодився, попередивши публіку, що це буде його остання стрічка у акторській кар'єрі, після чого він піде на пенсію.

Я постійно кажу, що піду на пенсію. Що ж, тепер я йду. Єдині ролі, які я можу зараз отримати, – це 90-річні чоловіки. Або, можливо, 85-річні. Вони не будуть головними. Тому я подумав, що міг би піти з усім цим,

– сказав Кейн.

Фільм вийде в українських кінотеатрах 19 жовтня.

Фільми з Майклом Кейном, які варто переглянути кожному

"Ганна та її сестри"

Рік: 1986

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.8

Сюжет розгортається у період між двома Днями подяки. Справжня класика про кохання, яка завоює серця кожного глядача. Історія про трьох сестер та їхні любовні перипетії. Семеро героїв постійно взаємодіють один з одним – зустрічають, зраджують, кидають, тікають, б'ють. У фільмі багато персонажів, але про це можна не хвилюватись, бо цікавий сюжет змусить вас запам'ятати імена кожного. Ідеальна суміш комедії та драми, яке чудово прикрасить ваш вечір.

Майкл Кейн у фільмі зіграв роль Еліота – конфліктного, утім харизматичного чоловіка, який бореться з кризою середнього віку, зрадою та з самим собою.

Я взявся за цю роль, щоб отримати комедійний досвід, щоб люди знали, що я також можу грати й в жанрі комедії. Те, що Вуді обрав мене на роль, зробило мене респектабельним комедійним актором,

– сказав Кейн в інтерв'ю журналу Arena у 1988 році.

"Ганна та її сестри": дивіться онлайн трейлер фільму

"Правила сидрового дому"

Рік: 1999

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.4

За цей фільм актор отримав свою другу статуетку Оскар. Фільм відображає дебати на захист права на аборт через персонажа, якого зіграв Майкл Кейн – доктора Ларча. Він допомагає жінкам робити аборти, всупереч закону. Стрічку засновано на однойменному романі Джона Ірвінга.

Я читав книгу і казав собі: "Не може бути, щоб з цього вийшов сценарій!" Але я знав, що може, бо він лежав у мене на столі, до того ж я вже пообіцяв, що зроблю цей клятий фільм,

– згадував Кейн в одному зі своїх інтерв'ю.

"Правила сидрового дому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Виховання Рити"

Рік: 1983

Країна: Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7.2

Історія про боротьбу звичайної жінки з робітничого класу за те, щоб знайти вихід із нудного життя, що повторюється. А найголовніше, історія про любов до цих змін. Ця екранізація п'єси Віллі Рассела стала дуже успішною роботою у Великій Британії, і зробила зіркою виконавицю головної ролі Джулі Волтерс. А для Майкла Кейна це був початок його як серйозного, драматичного актора. Тому не є дивним те, що за свою гру у фільмі "Виховання Рити" Кейн отримав нагороду BAFTA та "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у 1983 році.

"Виховання Рити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Юність"

Рік: 2015

Країна: Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7.3 7.3 Драматичний фільм оскароносного італійського режисера Паоло Соррентіно, у якому Майкл Кейн зіграв колишнього директора Венеційського симфонічного оркестру Балінгера. Він разом зі своїм другом озирається на те, що він зробив за свої роки та робить для себе самого певні висновки. Це одна з найкращих робіт Кейна за останні 10 – 20 років.

Потайки я вважаю, що це найкраще, що я коли-небудь робив. Це був найскладніший виклик, і критерієм цього є те, що я зробив так, щоб це виглядало якнайлегше,

– зізнався Кейн.

"Юність": дивіться онлайн трейлер фільму