Макколлей Калкин в рекламе McDonald's / Скриншот из видео
Маленький Кевин вырос, обзавелся собственной семьей, но его снова оставили одного. Правда, на этот раз вместо огромного дома, двух неуклюжих грабителей и ловушек с утюгами его ждет пустой ресторан быстрого питания. И, конечно же, возможность вспомнить старые добрые времена.
46-летний Маколей Калкин вновь перевоплотился в Кевина Маккалистера из культовой рождественской комедии "Один дома". Как сообщает People, актер снялся в праздничной рекламе McDonald's, премьера которой состоялась 17 ноября 2026 года. Кампания посвящена 36-летию выхода фильма, который давно стал неотъемлемой частью рождественских праздников.
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Маколей Калкин снова сыграл Кевина Маккалистера
В новом ролике взрослый Кевин оказывается один в ресторане McDonald's после его закрытия. Оглядевшись вокруг, герой с удивлением спрашивает, куда все делись. А затем быстро понимает, что ситуация подозрительно знакома.
"Я снова заставил всех исчезнуть"
Герой находит форму работника ресторана, встает за кассу и начинает обслуживать самого себя. Он готовит бургеры, экспериментирует с мороженым, добавляет в десерты все, что попадается под руку, и даже придумывает собственное название для знаменитого Big Mac – "Большой Маккалистер".
В какой-то момент Кевин находит носки с изображением своего детского лица из легендарной сцены, где он кричит, приложив руки к щекам.
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Реклама стала частью праздничной кампании, посвященной "Один дома". Компания представила специальный набор блюд, вдохновленный любимой едой Кевина.
В частности, в него вошли картофель фри со вкусом сырной пиццы, специальный соус и коллекционные носки с изображениями персонажей. Отдельно предложили мороженое с большим количеством сладких добавок.
Сам Калкин признался, что возвращение к культовому образу стало для него особенным опытом.
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