46-річний Маколей Калкін знову перевтілився в Кевіна Маккалістера з культової різдвяної комедії "Сам удома". Як повідомляє People, актор знявся у святковій рекламі McDonald's, прем'єра якої відбулася 17 листопада 2026 року. Кампанію присвятили 36-річчю виходу фільму, який давно став невіддільною частиною різдвяних свят.

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Маколей Калкін знову зіграв Кевіна Маккалістера

У новому ролику дорослий Кевін опиняється сам у ресторані McDonald's після його закриття. Озирнувшись навколо, герой із подивом запитує, куди всі поділися. А потім швидко розуміє, що ситуація підозріло знайома.

Я знову змусив усіх зникнути, – жартує персонаж.

Герой знаходить форму працівника ресторану, стає за касу та починає обслуговувати самого себе. Він готує бургери, експериментує з морозивом, додає до десертів усе, що трапляється під руку, і навіть вигадує власну назву для знаменитого Big Mac – "Великий Маккалістер".

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У якийсь момент Кевін знаходить шкарпетки із зображенням свого дитячого обличчя з легендарної сцени, де він кричить, приклавши руки до щік.

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Реклама стала частиною святкової кампанії, присвяченої "Сам удома". Компанія представила спеціальний набір страв, натхненний улюбленою їжею Кевіна.

Зокрема, до нього увійшли картопля фрі зі смаком сирної піци, спеціальний соус та колекційні шкарпетки із зображеннями персонажів. Окремо запропонували морозиво з великою кількістю солодких добавок.

Сам Калкін зізнався, що повернення до культового образу стало для нього особливим досвідом.

До слова, а ви знаєте як зараз виглядає старший брат Кевін Базз.