Маколей Калкин прокомментировал римейк "Один дома" и почему зрители не в восторге от новой ленты
Источник:твиттер Macaulay Culkin
20th Century Studios вчера показала первый официальный трейлер перезапуска "Один дома". Маколей Калкин в своем твиттере прокомментировал перезапуск и сказал, что не будет участвовать в новом фильме, который выйдет 12 ноября. Однако, поклонники оригинальной картины уверены, что лучше, чем ленты с Калкиным, уже не будет.
В своем твиттере Калкин сообщил фанатам, что не появится в римейке. Однако, поклонники написали, что очень хотят увидеть его, "хотя бы на пять секунд в самом конце".
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Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточню: меня НЕ будет в перезапуске "Один дома". Тем не менее желаю удачи всем, кто в этом участвовал,
– подчеркнул он.
В новом фильме Home sweet home alone главную роль сыграет 12-летний мальчик Арчи Йейтс, который известен миру благодаря ленте Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" 2019 года. По сюжету семья оставит Макса в доме, улетев на зимние каникулы в Японию. Бандитами же станет семейная пара, которая захочет похитить семейную реликвию. Именно от них мальчику предстоит защитить свой дом.
Также в фильме снимутся:
- Элли Кемпер;
- Роб Делани;
- Тимоти С. Саймонс;
- Пит Холмс и другие.
Фильм выйдет на стриминговой платформе Disney+ 12 ноября 2021 года.
Постер к римейку "Один дома" / Фото Disney+
Отзывы поклонников
В общем фанаты первых двух оригинальных фильмов не в восторге от римейка:
- "Зачем, если есть оригинал, который можно просмотреть еще раз? Лучше ничего нет";
- "Я хочу продолжения с Маколеем Калкином (как взрослого персонажа), которого жена и дети оставили дома";
- "Это похоже на плохой сиквел без Калкина";
- "Пожалуйста, перестаньте разрушать Рождество"
- "Один дома" 1 и 2 – лучшие фильмы о Рождестве"
- "А можно что-то новое? А не вот паразитировать на чувстве ностальгии?"
- "Сколько бы они ни пытались, оригинал с Маколей Калкином им не переплюнуть!"
- "А можно перестать снимать плохие римейки на классные старые фильмы и начать снимать новые хорошие ленты?"
- "Они вообще не поняли в чем был шарм первых фильмов"
- "Зачем? Все равно лучше, чем Калкин не сыграет никто. 3, 4 и 5 части тому доказательство"
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Однако, несмотря на такую реакцию, зрители уверены, что надо дать шанс новому, а также считают, что Арчи хорошо сыграет эту роль и будет над чем посмеяться:
- "Не совсем понимаю, откуда столько негатива. Ну делают фильм, ну ок. Не хочешь смотреть – не ходи. От появления нового фильма старый не исчезнет";
- "Мальчик классный, интересно, какой фильм будет";
- "Интересно глянуть";
- "Один дома – это что-то волшебное, напоминающее Рождество";
- "Не удивлюсь, если над каждой шуткой буду смеяться".
"Один дома" 2021: смотрите трейлер