Маколей Калкин прокомментировал римейк "Один дома" и почему зрители не в восторге от новой ленты

14 октября 2021 , 12:46
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Источник:

твиттер Macaulay Culkin

20th Century Studios вчера показала первый официальный трейлер перезапуска "Один дома". Маколей Калкин в своем твиттере прокомментировал перезапуск и сказал, что не будет участвовать в новом фильме, который выйдет 12 ноября. Однако, поклонники оригинальной картины уверены, что лучше, чем ленты с Калкиным, уже не будет.

В своем твиттере Калкин сообщил фанатам, что не появится в римейке. Однако, поклонники написали, что очень хотят увидеть его, "хотя бы на пять секунд в самом конце".

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Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточню: меня НЕ будет в перезапуске "Один дома". Тем не менее желаю удачи всем, кто в этом участвовал,
– подчеркнул он.

В новом фильме Home sweet home alone главную роль сыграет 12-летний мальчик Арчи Йейтс, который известен миру благодаря ленте Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" 2019 года. По сюжету семья оставит Макса в доме, улетев на зимние каникулы в Японию. Бандитами же станет семейная пара, которая захочет похитить семейную реликвию. Именно от них мальчику предстоит защитить свой дом.

Также в фильме снимутся:

  • Элли Кемпер;
  • Роб Делани;
  • Тимоти С. Саймонс;
  • Пит Холмс и другие.

Фильм выйдет на стриминговой платформе Disney+ 12 ноября 2021 года.


Постер к римейку "Один дома" / Фото Disney+

Отзывы поклонников

В общем фанаты первых двух оригинальных фильмов не в восторге от римейка:

  • "Зачем, если есть оригинал, который можно просмотреть еще раз? Лучше ничего нет";
  • "Я хочу продолжения с Маколеем Калкином (как взрослого персонажа), которого жена и дети оставили дома";
  • "Это похоже на плохой сиквел без Калкина";
  • "Пожалуйста, перестаньте разрушать Рождество"
  • "Один дома" 1 и 2 – лучшие фильмы о Рождестве"
  • "А можно что-то новое? А не вот паразитировать на чувстве ностальгии?"
  • "Сколько бы они ни пытались, оригинал с Маколей Калкином им не переплюнуть!"
  • "А можно перестать снимать плохие римейки на классные старые фильмы и начать снимать новые хорошие ленты?"
  • "Они вообще не поняли в чем был шарм первых фильмов"
  • "Зачем? Все равно лучше, чем Калкин не сыграет никто. 3, 4 и 5 части тому доказательство"

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Однако, несмотря на такую реакцию, зрители уверены, что надо дать шанс новому, а также считают, что Арчи хорошо сыграет эту роль и будет над чем посмеяться:

  • "Не совсем понимаю, откуда столько негатива. Ну делают фильм, ну ок. Не хочешь смотреть – не ходи. От появления нового фильма старый не исчезнет";
  • "Мальчик классный, интересно, какой фильм будет";
  • "Интересно глянуть";
  • "Один дома – это что-то волшебное, напоминающее Рождество";
  • "Не удивлюсь, если над каждой шуткой буду смеяться".

"Один дома" 2021: смотрите трейлер

 

Автор: Наталія Гулій