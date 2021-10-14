Маколей Калкин прокомментировал римейк "Один дома" и почему зрители не в восторге от новой ленты

В своем твиттере Калкин сообщил фанатам, что не появится в римейке. Однако, поклонники написали, что очень хотят увидеть его, "хотя бы на пять секунд в самом конце".

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Всем привет. Многие сегодня об этом спрашивают, поэтому уточню: меня НЕ будет в перезапуске "Один дома". Тем не менее желаю удачи всем, кто в этом участвовал,

– подчеркнул он.

В новом фильме Home sweet home alone главную роль сыграет 12-летний мальчик Арчи Йейтс, который известен миру благодаря ленте Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" 2019 года. По сюжету семья оставит Макса в доме, улетев на зимние каникулы в Японию. Бандитами же станет семейная пара, которая захочет похитить семейную реликвию. Именно от них мальчику предстоит защитить свой дом.

Также в фильме снимутся:

Элли Кемпер;

Роб Делани;

Тимоти С. Саймонс;

Пит Холмс и другие.

Фильм выйдет на стриминговой платформе Disney+ 12 ноября 2021 года.