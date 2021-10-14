У своєму твітері Калкін повідомив фанатам, що не з'явиться в римейку. Однак, шанувальники написали, що дуже хочуть побачити його, "хоча б на п'ять секунд у самому кінці".

До теми Disney+ показала найочікуваніший трейлер римейку "Сам удома": глядачі здивовані

Всім привіт. Багато сьогодні про це запитують, тож уточню: мене НЕ буде в перезапуску "Один вдома". Проте, бажаю удачі всім, хто в цьому брав участь,
– наголосив він.

У новому фільмі Home sweet home alone головну роль зіграє 12-річний хлопчик Арчі Єйтс, який відомий світу завдяки стрічці Тайки Вайтіті "Кролик Джоджо" 2019 року. За сюжетом сім'я залишить Макса у будинку, полетівши на зимові канікули в Японію. Бандитами ж стане сімейна пара, яка захоче викрасти сімейну реліквію. Саме від них хлопчику належить захистити свій дім.

Також у фільмі знімуться:

  • Еллі Кемпер;
  • Роб Делані;
  • Тімоті С. Саймонс;
  • Піт Холмс і інші.

Фільм вийде на стрімінговій платформі Disney+ 12 листопада 2021 року.


Постер до римейку "Сам удома" / Фото Disney+

Відгуки шанувальників

Загалом фанати перших двох оригінальних фільмів не в захваті від римейку:

  • "Навіщо, якщо є оригінал, який можна переглянути ще раз? Краще нічого немає";
  • "Я хочу продовження з Маколеєм Калкіном (як дорослого персонажа), якого дружина і діти залишили вдома";
  • "Це схоже на поганий сиквел без Калкіна";
  • "Будь ласка, перестаньте руйнувати Різдво"
  • "Один удома" 1 і 2 – найкращі фільми про Різдво"
  • "А можна щось нове? А не ото паразитувати на почутті ностальгії?"
  • "Скільки б вони не намагалися, оригінал з Маколей Калкіном їм не переплюнути!"
  • "А можна перестати знімати погані римейки на класні старі фільми та почати знімати нові хороші стрічки?"
  • "Вони узагалі не зрозуміли у чому був шарм перших фільмів"
  • "Навіщо? Все одно краще, ніж Калкін не зіграє ніхто. 3,4, та 5 частини тому доказ"

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Однак, попри таку реакцію, глядачі впевнені, що треба дати шанс новому, а також вважають, що Арчі добре зіграє цю роль і буде над чим посміятися:

  • "Не зовсім розумію, звідки стільки негативу. Ну роблять фільм, ну ок. Не хочеш дивитися – не йди. Від появи нового фільму старий не зникне";
  • "Хлопчик класний, цікаво, який фільм буде";
  • "Цікаво глянути";
  • "Один вдома – це щось чарівне, яке нагадує Різдво";
  • "Не здивуюся, якщо над кожним жартом буду сміятися".

"Сам удома" 2021: дивіться трейлер