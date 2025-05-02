Его жизнь оборвалась во время защиты Украины на передовой. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Молодежный театр.

Советуем Истории, которые пробирают до мурашек: 3 новейших триллера, которые можно посмотреть на Netflix

Актер Максим Ковтун погиб на фронте: что известно

Актер Днепровского молодежного театра Максим Ковтун ушел на фронт добровольцем.

До начала полномасштабной войны в Украине он участвовал в спектаклях. Среди его работ – "Игроки" по Гоголю, где он исполнял одну из ведущих ролей, а также главная роль Эзопа в одноименной постановке. Кроме того, актер сыграл в более десяти кукольных и драматических спектаклях для детей.

Коллеги Максима вспоминают, что его роли были яркими, искренними и полными тепла, и именно такими они навсегда останутся в их памяти. Они отмечают, что Максим играл как для детей, так и для взрослых, даря зрителям радость, смех и глубокие эмоции.

Весь наш театральный коллектив, коллеги, друзья выражают глубокие соболезнования семье Максима, его близким и всем, кто был рядом с Максом в жизни. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память нашему Герою, который навсегда останется в наших сердцах,

– говорится в заметке.

Они также подчеркивают, что Максим сознательно ушел на фронт, чтобы защитить страну, свободу и будущее, отдав самое ценное – свою жизнь – за мирное небо над головами соотечественников.

Кстати, на днях также стало известно, что в возрасте 100 лет умерла звезда фильма "Ужасы на улице Вязов". Узнайте подробности по ссылке.