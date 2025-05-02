Його життя обірвалося під час захисту України на передовій. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Молодіжний театр.

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Актор Максим Ковтун загинув на фронті: що відомо

Актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун пішов на фронт добровольцем.

До початку повномасштабної війни в Україні він брав участь у виставах. Серед його робіт – "Гравці" за Гоголем, де він виконував одну з провідних ролей, а також головна роль Езопа в однойменній постановці. Крім того, актор зіграв у понад десяти лялькових і драматичних виставах для дітей.

Колеги Максима згадують, що його ролі були яскравими, щирими й сповненими тепла, і саме такими вони назавжди залишаться в їхній пам'яті. Вони зазначають, що Максим грав як для дітей, так і для дорослих, даруючи глядачам радість, сміх і глибокі емоції.

Увесь наш театральний колектив, колеги, друзі висловлюють глибокі співчуття родині Максима, його близьким і всім, хто був поряд з Максом у житті. Ми сумуємо разом з вами. Світла пам'ять нашому Герою, який назавжди залишиться в наших серцях,

– йдеться у дописі.

Вони також підкреслюють, що Максим свідомо пішов на фронт, щоб захистити країну, свободу й майбутнє, віддавши найцінніше – своє життя – за мирне небо над головами співвітчизників.

До речі, днями також стало відомог, що у віці 100 років померла зірка фільму "Жахіття на вулиці В'язів". Дізнайтесь подробиці за посиланням.