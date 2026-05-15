Нашел любовь через донаты: где сейчас украинский актер Максим Самчик из сериала "Одна семья"

Свою первую популярность украинский актер Максим Самчик получил после роли в сериале "Первые ласточки". Он воплотил героя Федю Макарова.

Впоследствии актера также можно было увидеть в главной роли сериала "Одна семья". В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Максим Самчик, продолжает ли он работать в кинематографе, что известно о его личной жизни и готовится ли актер к мобилизации.

Где сейчас и как живет Максим Самчик?

Максим Самчик сегодня активно продолжает развивать свою карьеру в кино, сериалах и театре. В частности, его можно увидеть в таких проектах, как "Ботоферма", "Круг заблуждения", "Только живи", "Дрон", "Довженко" и "Одна семья".

Актер работает в Киевском академическом театре на Печерске и Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Ранее также было известно, что он занимается преподаванием и работает со студентами.

Сердце Максима Самчика сейчас занято. Актер рассказывал, что его девушка Соломия привлекла внимание тем, что часто поддерживала сборы для военных, которые он организовывал. Именно так между ними и завязались отношения. Об этом Максим поделился в подкасте "Станция Театральная".

Как Максим помогает армии: готов ли мобилизоваться?

На странице актера в инстаграме часто можно увидеть сборы для военных, поэтому он активно поддерживает украинских защитников.

Ранее Максим Самчик признавался, что готовится к возможной мобилизации, ведь понимает: рано или поздно может наступить и его время. Именно поэтому актер научился управлять дроном.

Пока же он имеет возможность продолжать работать в творческой сфере, помогает военным как только может – организует сборы, розыгрыши и публикует все отчеты на своей инстаграм-странице.