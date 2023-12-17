Это признание подчеркивает его исключительную преданность и неоценимые усилия, направленные на развитие и сохранение украинской киноиндустрии и национальной безопасности.
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Максима Девизорова наградили орденом
За весомый личный вклад в развитие украинского кинематографа, непреклонную преданность делу защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и многолетнюю добросовестную службу актер получил орден "За заслуги" ІІІ степени.
Я благодарен за высокую честь быть отмеченным государственной наградой. Это отличие не только моей работы, но и той большой команды, которая стоит за каждым нашим общим фильмом, воплощенным проектом,
– подчеркнул военнослужащий.
В то же время Максим добавил, что вместе с благодарностью он испытывает чувство скорби, поскольку большинство людей, отмеченных в этом году, почитаются посмертно. Он подчеркнул, что именно они являются настоящими героями.
"Я уверен, что Украина, благодаря им, вам и каждому, кто вкладывает свое сердце в развитие кинематографа и в дело сохранения нации, заслуживает света в конце тоннеля… который можно выставить под кадр, поправить "по лучу" или навалить фул, чтобы в конце концов прозвучало: камера! мотор! начали! Так что пусть наши фильмы и дальнейшие творческие усилия будут мостом к новому украинскому расцвету и нашей победе. Слава Украине!", – подытожил воин.
Максим Девизоров в армии
- Украинский актер кино и театра стал популярным благодаря ролям в таких фильмах, как "Мирный 21" и "Лучший уикенд", а также он снимался в популярных сериалах "Первые ласточки" и "Новенькая", которые также принесли ему значительное признание.
- Однако с началом полномасштабной войны Девизоров решил временно оставить успешную актерскую карьеру, чтобы активно содействовать защите Украины.
- В настоящее время он служит в 103-й бригаде Вооруженных Сил Украины. На передовой Максим занимает водительскую должность. В то же время, он подчеркнул важную роль универсальности в условиях войны. Так что спектр его обязанностей достаточно широк.