Звезду "Первых ласточок" Девизорова, который служит в ВСУ, наградили почетным орденом "За заслуги"

С началом полномасштабного вторжения звезда "Первых ласточок" Максим Девизоров вступил в ряды ВСУ. На днях в знак признания заслуг по делу обороны Украины ему вручили почетный орден "За заслуги" ІІІ степени.

Это признание подчеркивает его исключительную преданность и неоценимые усилия, направленные на развитие и сохранение украинской киноиндустрии и национальной безопасности.

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Максима Девизорова наградили орденом

За весомый личный вклад в развитие украинского кинематографа, непреклонную преданность делу защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и многолетнюю добросовестную службу актер получил орден "За заслуги" ІІІ степени.

Я благодарен за высокую честь быть отмеченным государственной наградой. Это отличие не только моей работы, но и той большой команды, которая стоит за каждым нашим общим фильмом, воплощенным проектом,

– подчеркнул военнослужащий.

В то же время Максим добавил, что вместе с благодарностью он испытывает чувство скорби, поскольку большинство людей, отмеченных в этом году, почитаются посмертно. Он подчеркнул, что именно они являются настоящими героями.

"Я уверен, что Украина, благодаря им, вам и каждому, кто вкладывает свое сердце в развитие кинематографа и в дело сохранения нации, заслуживает света в конце тоннеля… который можно выставить под кадр, поправить "по лучу" или навалить фул, чтобы в конце концов прозвучало: камера! мотор! начали! Так что пусть наши фильмы и дальнейшие творческие усилия будут мостом к новому украинскому расцвету и нашей победе. Слава Украине!", – подытожил воин.

Максим Девизоров в армии