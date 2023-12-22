Фильм "Чарли и шоколадная фабрика" любят смотреть, как только приближаются праздники. Сейчас именно такой период, поэтому 24 Канал подготовил вам подборку самых интересных фактов, которых вы точно не знали.

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Малоизвестные факты о фильме "Чарли и шоколадная фабрика"

В фильме исполняли трюки настоящие белки. В ленте есть эпизод, где Вилли Вонка показывает белок, расставляющий орехи на конвейерную ленту. Кто-то может подумать, что это просто увешанные датчиками люди, но это настоящие белки. Для того чтобы научить их выполнять этот трюк, понадобилось несколько месяцев.

Момент из фильма, где белки расставляют орехи на конвейерную ленту: смотрите видео

Джонни Депп после съемок признался, что не любит вкус дорогого шоколада. Актер предпочитает дешевые шоколадные зайчики.

Объектив камеры стоимостью около 540 тысяч долларов на одной из съемочных сцен не был должным образом закреплен. Оператор хотел сделать фото кипящего шоколада и огромном чане. В результате камера упала в этот шоколад и стала непригодной к использованию.

Фирма Nestle принимала на себя производство шоколадок для фильма. Изготовили 110 тысяч, включая как пластиковые бруски, так и настоящие съедобные шоколадки (1850 плиток).

Для создания сцен было изготовлено почти 800 литров имитационного шоколада, а также гораздо больше – для шоколадного водопада.

"Шоколадоводопад" в фильме: смотрите видео

Леденцы на деревьях, гигантский розовый камыш из сахара и огромные мятные конфеты были настоящими сладостями в фильме.

Лодка Вилли Вонки действительно плыла в реке из шоколада, чтобы построить эту конструкцию, потратили 20 недель.

Лодка Вилли Вонки плывет в шоколаде: смотрите видео

"Чарли и шоколадная фабрика": о чем фильм

Вилли Вонка – эксцентричный кондитер, потерявший связь с семьей и начавший поиск своего наследника. Вложив золотые билеты в упаковки своих уникальных шоколадных плиток, он пригласил пятерых детей, которым они достались, на экскурсию по своей удивительной империи сладостей.

То, что малыши увидели за пределами стен, куда посторонним не было позволено заходить в течение 15 лет, поразило их не на шутку.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите онлайн трейлер фильма