Для поклонников Андрея Кузьменко, которому в этом году должно исполниться 54 года, лента "Я "Победа" и Берлин" будет иметь особое значение. В интервью 24 каналу Ольга рассказала, что картины еще не видела, но премьера будет обязательно – после победы.

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О судьбе фильма "Я, "Победа" и Берлин"

Ольга Кузьменко отметила, что участия в фильме не принимала, но о некоторых моментах творческая команда совещалась с супругой Андрея – Светланой.

Нет, она (премьера – 24 канал) так и не состоялась, потому что тогда была активная фаза войны. Не знаю, какая дальше судьба фильма, пока это не самое лучшее время, чтобы делать премьеру фильма. Он просто незаметно пройдет. Участия в фильме не принимала, но по некоторым моментам с нами совещались. Там невестка Светлана была более причастна. Фильм предварительно еще не видела,

– сказала она.



Мама Андрея Кузьменко / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Ранее в интервью 24 каналу главный герой фильма Иван Блиндар рассказал, что перед съемками фильма познакомился с женой Андрея. Он вспомнил о теплой встрече: "Я общался с родственниками Кузьмы, с женой – госпожой Светланой. Это была очень приятная встреча для меня. Мне немного неудобно было спрашивать о каких-то личных вещах. Но она очень хорошо подготовилась, я тоже готовился. И у нас получился теплый диалог".

Светлана рассказывала, как Андрей был в юности. Это меня вдохновило. Я очень проникся жизнью Андрея в тот период, когда ему было 22 – 23 года. В своем сознании переносился в то время, почувствовал романтизм в его жизни,

– поделился Иван.

Иван не рассказывал подробностей этого разговора, но был очень поражен: "Я окрыленный шел домой, и где-то часа два просто не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать. Просто шел по улице и сам себе улыбался. Она мне дала такой толчок, отбросила хоть как-нибудь страх. Можно сказать, Светлана меня благословила на эту роль".

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"‎Я, "Победа" и Берлин": сюжет и трейлер

Роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин" расскажет историю обычного парня, начинающего музыканта Кузьму.

По сюжету, за три дня до запланированного концерта, он отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Ребятам известно, что там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы успеть на выступление.

А дальше начнется самое интересное, потому что с первых минут путешествия все, конечно, пойдет не по плану. Зрителям точно будет известно одно: приключение поможет героям найти настоящее предназначение, потому что, как говорил Андрей Кузьменко, "жизнь красивая, когда цветная".

Это история о поисках себя, поисках ответов на вопросы: зачем ты пришел в этот мир, что ты должен делать? Думаю, эти вопросы задают себе многие: то ли я делаю, что я люблю? Понял ли Кузя это – увидите в кино,

– сказал Иван Блиндар в интервью 24 каналу.

Интересно, что одной из основных идей фильма является воспроизведение атмосферы 1990-х годов и погрузить в нее зрителей. В частности, они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, клетчатые рубашки, длинные плащи, очки и красные колготки. И это не удивительно, ведь сегодня 1990-е активно возвращаются в моду!

Примите во внимание. Премьера картины должна была состояться 17 марта. из-за войны дату выхода перенесли, пока неизвестно, когда фильм покажут в кинотеатрах.

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