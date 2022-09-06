Для шанувальників Андрія Кузьменка, якому цьогоріч мало б виповнитися 54 роки, стрічка "Я "Побєда" і Берлін" матиме особливе значення. В інтерв’ю 24 каналу пані Ольга розповіла, що картини ще не бачила, але прем’єра буде обов’язково – після перемоги.

Читайте наш ексклюзив Він би вже був хтозна-де, – відверте інтерв’ю мами Кузьми Скрябіна про можливу долю сина і війну

Про долю фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Ольга Кузьменко зазначила, що участі у фільмі не брала, але про деякі моменти творча команда радилась із дружиною Андрія – Світланою.

Ні, вона (прем’єра, – 24 канал) так і не відбулась, бо тоді була активна фаза війни. Не знаю, яка далі доля фільму, наразі це не є найкращий час, щоб робити прем’єру фільму. Він просто непомітно пройде. Участі у фільмі не брала, але по деяких моментах з нами радились. Там невістка Світлана була більше дотична. Фільм попередньо ще не бачила,

– сказала вона.



Мама Андрія Кузьменка / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Раніше в інтерв’ю 24 каналу головний герой фільму Іван Бліндар розповів, що перед зйомками фільму познайомився з дружиною Андрія. Він згадав про теплу зустріч: "Я спілкувався з родичами Кузьми, з дружиною – пані Світланою. Це була дуже приємна зустріч для мене. Мені трохи незручно було запитувати про якісь особисті речі. Але вона дуже добре підготувалася, я теж готувався. І в нас вийшов теплий діалог".

Світлана розповідала, яким Андрій був у юності. Це мене надихнуло. Я дуже перейнявся життям Андрія в той період, коли йому було 22 – 23 роки. У своїй свідомості перенісся в той час, відчув романтизм у його житті,

– поділився Іван.

Іван не розповідав подробиць цієї розмови, але був дуже вражений: "Я окрилений йшов додому, і десь години дві просто не хотів нікого бачити й ні з ким розмовляти. Просто йшов вулицею й сам собі усміхався. Вона мені дала такий поштовх, відкинула будь-який страх. Можна сказати, Світлана мене благословила на цю роль".

Повне інтерв’ю Як Іван Бліндар зіграв прототипа Кузьми: інтерв’ю з актором фільму "Я "Побєда" і Берлін"

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін": сюжет та трейлер

Роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін" розповість історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьму.

За сюжетом, за три дні до запланованого концерту, він вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Хлопцям відомо, що там є колекціонер, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

А далі почнеться найцікавіше, бо уже з перших хвилин подорожі все, звісно, піде не за планом. Глядачам точно буде відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення, бо, як казав Андрій Кузьменко, "життя красиве, коли кольорове".

Це історія про пошуки себе, пошуки відповідей на питання: навіщо ти прийшов у цей світ, що ти маєш робити? Думаю, ці питання ставить собі багато хто: чи то я роблю, що я люблю? А чи зрозумів Кузя це – побачите в кіно,

– сказав Іван Бліндар в інтерв’ю 24 каналу.

Цікаво, що однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 1990-х років та занурити в неї глядачів. Зокрема, вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки. І це не дивно, адже сьогодні 1990-ті активно повертаються в моду!

Зауважте. Прем’єра картини мала відбутися 17 березня. Через війну дату виходу перенесли, наразі невідомо, коли фільм покажуть в кінотеатрах.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться трейлер онлайн