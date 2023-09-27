24 канал написал организаторам Манхэттенского фестиваля и получил лишь бессодержательное оправдание. Ранее компания Arthouse Traffic также сообщала, что фестиваль не слышит наши аргументы.

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Манхэттенский фестиваль оправдался за киносеансы фильмов для россиян

Заметьте! Основатель фестиваля Ник Мэйсон проигнорировал аргументы компании Arthouse Traffic о нецелесообразности поддержки России. Единственным ответом Ника Мейсона стало незначительное изменение на сайте фестиваля – онлайн-показы были переименованы из "показа для русских" в "показы для русскоязычных".

В комментарии 24 Каналу фестиваль заявил, что осуждает российскую войну, политику и никак не поддерживает подобное. "Виртуальные показы с российскими субтитрами предназначены для русскоязычных, живущих во всем мире, преимущественно за пределами России, включая Беларусь и Украину. Эти показы планировались давно из-за многочисленных отзывов, задолго до вторжения Путина", – заявили они.

Организаторы написали, что не получают столько запросов на субтитры на испанском, арабском, французском и т.д., сравнивая с тем, как получают запросы на субтитры на русском. "Это не было анонсировано, поскольку у нас есть/были кинотеатры и площадки для этих стран, включая Украину. Виртуальные показы будут смотреть преимущественно из Беларуси и США. Украинцы также могут посмотреть его таким образом теперь, когда Arthouse Traffic отменил фестиваль в кинотеатрах Украины. Фестиваль вам не враг", – говорится в заявлении.

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"Наша четкая позиция заключается в том, что фестиваль предназначен для всех, и мы не будем цензурировать всех русскоязычных во всем мире чтобы они не увидели его. Мы рассчитывали на таких зрителей, как вы, договорившись о проведении фестиваля в кинотеатрах в нескольких местах Украины", – сообщили они.

Они (Arthouse Traffic – 24 Канал) отменили в последний момент и сказали нашей аудитории, что мы ваши враги, и это нас очень разочаровало и огорчило. Надеемся, что вы и дальше будете наблюдать за фестивалем,

– написали организаторы Манхэттенского кинофестиваля.

"Без резервного плана лучшим вариантом будет виртуальный просмотр, поскольку фильмы все еще на английском языке и не дублированы. Мы понимаем, что сейчас в Украине сложная, опасная и очень грустная ситуация, и мы очень сочувствуем ее народу", – подытожили организаторы.

Ответ Манхэттенского фестиваля относительно показов для россиян / Скриншот из сообщения редактора 24 Канала Ирины Выхрущ

Реакция белорусских организаторов

Белорусские организаторы также опубликовали в соцсетях кинофестиваля сообщение о том, что в Беларуси возобновляются офлайн-показы. "Вот уже 15 лет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино каждую осень ждет белорусов в кинозалах", – говорится в сообщении.

Однако в комментариях украинцы вступили в дискуссию с организаторами и напомнили, что Россия – террористическое государство, которое совершает геноцид украинского народа и стирает с земли независимую суверенную Украину этим жестоким вторжением и неспровоцированной агрессией. "Вести бизнес с россиянами означает поддерживать терроризм, геноцид и убийство невинных людей! Позор тебе! Позор! Кстати, российское вторжение в Украину началось с территории Беларуси, поэтому эта страна должна отвечать за все преступления вместе с Россией", – пишут в сети.

Украинцы признались, что любили каждую осень ездить на Манхэттенский фестиваль. "Стыдно подыгрывать агрессору в трудные времена кровопролитной войны!" – подчеркивают они.

Впрочем, организаторы цинично ответили, что проводят фестиваль, чтобы объединить людей во всем мире, и, по их мнению, нельзя связывать культуру и политику. "С каждым годом работать все труднее, в этом году у нас даже нет тех рекламных возможностей, которые были раньше. Но если мы сейчас закроем фестиваль в Беларуси, то мы не поможем завершить войну, наоборот, поддержим ее. Я бы вообще не связывала фестиваль для киноманов с политикой государства. Фестиваль создан для человека, в какой бы стране он ни проживал, и демонстрирует человеческие ценности, которые одинаковы для всех".

Комментарии украинцев под сообщением фестиваля об офлайн-показах в Беларуси / Скриншоты