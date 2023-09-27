24 канал написав організаторам Мангеттенського фестивалю та у відповідь отримав лише беззмістовне виправдання. Раніше компанія Arthouse Traffic також повідомляла, що фестиваль не чує наших аргументів.

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Мангеттенський фестиваль виправдався за кіносеанси фільмів для росіян

Зауважте! Засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував аргументи компанії Arthouse Traffic щодо недоцільності підтримки Росії. Єдиною відповіддю Ніка Мейсона стала незначна зміна на сайті фестивалю – онлайн-покази були перейменовані з "покази для росіян" на "покази для російськомовних".

У коментарі 24 Каналу фестиваль заявив, що засуджує російську війну, політику та жодним чином не підтримує подібне. "Віртуальні покази з російськими субтитрами призначені для російськомовних, які живуть у всьому світі, переважно за межами Росії, включаючи Білорусь та Україну. Ці покази планувалися давно через численні відгуки, задовго до вторгнення Путіна", – заявили вони.

Організатори написали, що не отримують стільки запитів на субтитри іспанською, арабською, французькою тощо, порівнюючи з тим, як отримують запити на субтитри російською. "Це не було анонсовано, оскільки у нас є/були кінотеатри та майданчики для цих країн, включаючи Україну. Віртуальні покази дивитимуться переважно з Білорусі та США. Українці також можуть подивитись його таким чином тепер, коли Arthouse Traffic скасував фестиваль в кінотеатрах України. Фестиваль вам не ворог".

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"Наша чітка позиція полягає в тому, що фестиваль призначений для всіх, і ми не будемо цензурувати всіх російськомовних у всьому світі, щоб вони не побачили його. Ми розраховували на таких глядачів, як ви, домовившись про проведення фестивалю в кінотеатрах у кількох місцях України", – повідомили вони.

Вони (Arthouse Traffic – 24 Канал) скасували в останню мить і сказали нашій аудиторії, що ми ваші вороги, і це нас дуже розчарувало та засмутило. Сподіваємося, що ви й надалі будете спостерігати за фестивалем,

– написали організатори Мангеттенського кінофестивалю.

"Без резервного плану найкращим варіантом буде віртуальний перегляд, оскільки фільми все ще англійською мовою і не дубльовані. Ми розуміємо, що зараз в Україні складна, небезпечна і дуже сумна ситуація, і ми дуже співчуваємо її народу", – підсумували організатори.

Відповідь Мангеттенського фестивалю щодо показів для росіян / Скриншот з повідомлення редакторки 24 Каналу Ірини Вихрущ

Реакція білоруських організаторів

Білоруські організатори також опублікували у соцмережах кінофестивалю допис про те, що у Білорусі відновлюють офлайн-покази. "Ось уже 15 років Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно щоосені чекає білорусів у кінозалах", – йдеться у повідомленні.

Проте, у коментарях українці вступили у дискусію з організаторами та нагадали, що Росія – терористична держава, яка чинить геноцид українського народу та стирає з землі незалежну суверенну Україну цим жорстоким вторгненням та неспровокованою агресією. "Вести бізнес з росіянами означає підтримувати тероризм, геноцид і вбивство невинних людей! Ганьба тобі! Ганьба! До речі, російське вторгнення в Україну почалося з території Білорусі, тому ця країна повинна відповідати за всі злочини разом з Росією", – пишуть у мережі.

Українці зізналися, що любили щоосені їздити на Мангеттенський фестиваль. "Соромно підігрувати агресору у важкі часи кровопролитної війни!", – наголошують вони.

Втім, організатори цинічно відповіли, що проводять фестиваль, аби об'єднати людей у всьому світі, та, на їхню думку, не можна пов'язувати культуру та політику. "З кожним роком працювати все важче, цього року ми навіть не маємо тих рекламних можливостей, які були раніше. Але якщо ми зараз закриємо фестиваль у Білорусі, то ми не допоможемо завершити війну, навпаки, підтримаємо її. Я б взагалі не пов'язувала фестиваль для кіноманів із політикою держави. Фестиваль створений для людини, в якій би країні вона не проживала, і демонструє людські цінності, які однакові для всіх".

Коментарі українців під дописом фестивалю про офлайн-покази у Білорусі / Скриншоти