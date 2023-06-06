Как Марго Робби и другие актеры "Барби" реагируют на своих официальных кукол Барби: милое видео

Новый фильм "Барби" выйдет на экраны 21 июля. Главные роли сыграют актеры Марго Робби, Райан Гослинг, Ариана Гринблатт, Уилл Феррелл и другие, уже имеющие своих кукол по мотивам ленты.

Актриса Марго Робби говорит, что ее кукла "на самом деле невероятно точно соответствует тем нарядам, которые я ношу в фильме". Реакцию актеров на их куклы – смотрите ниже.

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Как Марго Робби и другие актеры "Барби" реагируют на своих официальных кукол Барби

"Это моя Барби!" – воскликнула Робби. – Это так хорошо».

Каждая кукла Mattel создана по мотивам фильма и вдохновлена образами героев. Кукла Робби, например имеет "идеальный дневной наряд", состоящий из розового платья в клетку, бусы с цепочкой и розовых челноков с сердечками. Розовая лента на светлых волосах Барби завершает легкий образ.

Интересно, что Робби не единственная звезда, увидевшая свою куклу. Кукла Исса Рэй выглядит королевской в мерцающем розово-золотистом платье с ответным поясом. Рэй рассказала, что она говорила с режиссером Гретой Гервиг о том, как она хочет, чтобы ее героиня – и наряды ее персонажа – были представлены в фильме. "Крикните Грети Гервиг, потому что она сказала: "Как бы выглядел ваш президент?" и я подумала: "Мне просто кажется, что она была бы в бальном платье", – говорит Рэй в видео. "(Грета – 24 Канал) сказала: "Готово".

Как актеры фильма "Барби" реагируют на своих официальных кукол: видео

Райан Гослинг не появился в ролике, однако куклу актера Кена можно приобрести в двух вариантах: пляжный дневной образ (с доской для серфинга в тон) и джинсовый образ с нижним бельем "Кен".

Кстати, куклы Барби можно купить на Amazon прямо сейчас. В дополнение к куклам, вдохновленным Barbiecore, коллекция включает копию Barbie DreamHouse и розовый RC Corvette Кена от Hot Wheels.

"Барби": смотрите трейлер фильма онлайн