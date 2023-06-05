В материале 24 Канала мы рассмотрим, как изменилась Риз Уизерспун за свою карьеру, сравним ее фотографии из прошлого и покажем, как она выглядит сегодня. Любопытно? Оставайтесь с нами!

Смотрите также Как менялся Вин Дизель из "Форсажа" на протяжении 22 лет: фото тогда и сейчас

Как изменилась Риз Уизерспун за время своей карьеры

В 1990 году Риз Уизерспун вместе с друзьями пришла на открытое прослушивание к фильму "Человек на Луне" и стремилась попробовать незначительную роль. Однако она получила главную роль 14-летней деревенской девушки Дэни Трент, которая влюбляется в своего 17-летнего соседа. Фильм вышел на экраны в конце 1991 года.

Риз Уизерспун в фильме "Человек на луне" / MGM

Мировые СМИ расхвалили ленту, а Variety назвал ее игру "незабываемо трогательной". Критик Роджер Эберт сказал: "Ее первый поцелуй – одна из лучших сцен, которые я когда-либо видел в кино". За эту роль она получила свою первую номинацию на премию "Молодой актер". Позже актриса снялась в фильме Дайана Китона "Дика цветок" вместе с Патрицией Аркетт.

В 1992 году Уизерспун сыграла роль серьезно больной девушки по имени Кэсси Роббинс в фильме "Невыносимый выбор: Сохранить ребенка". Год спустя она появилась в минисериале канала CBS Return to Lonesome Dove, а также сыграла Нонни Паркер в фильме "В плену песков".

Риз Уизерспун в фильме "В плену песков" / Walt Disney Pictures

Завершение 1990-х годов стало переломным моментом в карьере Риз Уизерспун. Она получила широкое признание за свои роли в фильмах "Плезантвиль" (1998 год) и "Жестокие игры" (1999 год). Особенно фильм "Плезантвиль" принес ей значительный успех и популярность. Во время съемок до "Жестоких игр" Риз познакомилась с актером Райаном Филиппом, с которым позже заключила брак и имеет двоих детей. Впрочем, в 2003 году пара развелась.



Риз Уизерспун с Райаном Филиппом / Glamour UK

Не упустите 7 интересных фильмов, которые трудно поставить на паузу

Настоящее признание к Риз пришло с ролью блондинки-интеллектуалки Эль Вудз в ленте "Блондинка в законе" (2001 год).

Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе" / MGM

В 2005 году Риз Уизерспун снялась в фильме "Заступить за предел", за который получила престижные награды, включая премии Оскар и Золотой глобус. Эта роль подтвердила ее актерский талант и принесла ей международное признание. После этого она продолжила сниматься в разных проектах и продемонстрировала свою универсальность и глубину как актриса.

Риз Уизерспун в фильме "Заступить за границу" / Fox 2000 Pictures

В 2008 году Уизерспун снялась в веселом фильме "Четыре Рождества". Позже она исполнила роль Марлены Розенблют в драме "Воды слонам", а за роль в сериале "Большая маленькая ложь" получила Эмми в 2017 году.

Риз Уизерспун в фильме "Четыре Рождества" / Fox 2000 Pictures

В 2019 году на экраны вышел первый сезон "Утреннего шоу" из Риз в главной роли, за которую была номинирована на Премию Гильдии киноактеров США. В 2020 году вышел сериал "И повсюду тлеют пожары" – экранизации одноименной книги Селесте Инг.

Риз Уизерспун в сериале "И повсюду тлеют пожары" / Hulu

В этом году актриса сыграла в комедии Netflix с Эштоном Кутчером "К тебе или ко мне", в которой лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, заглядывают в жизнь друг друга и влюбляются.

Риз Уизерспун в фильме "К тебе или ко мне" / Netflix

Напомним, Forbes назвал 47-летнюю Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире. Собственный капитал звезды составляет 440 миллионов долларов.



Риз Уизерспун в 2023 году / Gearrice