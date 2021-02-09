Актеры нередко прибегают к экспериментам с внешностью, чтобы перевоплотиться в нового персонажа. Так, знаменитая блондинка Марго Робби станет брюнеткой в ​​новой ленте. Первые фото со съемок уже появились в сети.

Еще в феврале 2020 журнал Variety сообщил, что Марго Робби подписала новый контракт на съемки. Актриса будет сниматься в картине Дэвида Рассела. Сейчас съемки проекту стартовали, а непревзойденную Марго Робби успели сфотографировать на киноплощадке в Лос-Анджелесе.

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На кадрах видно, что актриса появится в фильме в черной одежде. Но большее внимание привлек имидж кинозвезды: Марго Робби стала брюнеткой, изменившись до неузнаваемости.

Что известно о фильме с Марго Робби

Пока авторы ленты не рассекречивают деталей сюжета ленты и актерский состав. Не сливают в прессу даже названия будущей новинки кино, поэтому остается лишь догадываться, какую роль на этот раз примеряет Марго Робби.

По данным Deadline, идея фильма принадлежит режиссеру Дэвиду Расселу. Журналистам также удалось узнать, что, кроме Марго Робби, к съемкам приглашены топовые актеры Голливуда: Кристиан Бэйл, Роберт Де Ниро, Рами Малек, Зои Салдана и Джон Дэвид Вашингтон.