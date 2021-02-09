Актори не рідко вдаються до експериментів із зовнішністю, щоб перевтілитись у нового персонажа. Так, знаменита білявка Марго Роббі стане брюнеткою у новій стрічці. Перші фото зі зйомок вже з'явились у мережі.

Ще у лютому 2020 року журнал Variety повідомив, що Марго Роббі підписала новий контракт на зйомки. Актриса зніматиметься у стрічці Девіда Рассела. Наразі зйомки проєкту стартували, а неперевершену Марго Роббі встигли сфотографувати на кіномайданчику в Лос-Анджелесі.

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На кадрах видно, що актриса постане у фільмі у чорному приталеному вбранні. Та більшу увагу привернув імідж кінозірки: Марго Роббі стала брюнеткою, змінившись до невпізнання.

Що відомо про фільм з Марго Роббі

Наразі автори стрічки не розсекречують деталей сюжету стрічки та акторський склад. Не зливають у пресу навіть назви майбутньої новинки кіно, тому залишається лиш здогадуватись, яку роль цього разу приміряє Марго Роббі.

За даними Deadline, ідея фільму належить режисеру Девіду Расселу. Журналістам також вдалось дізнатись, що, окрім Марго Роббі, до зйомок запрошені топові актори Голлівуду: Крістіан Бейл, Роберт Де Ніро, Рамі Малек, Зої Салдана та Джон Девід Вашингтон.