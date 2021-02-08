У Голлівуді активно працюють над зйомками нових стрічок. Серед них – "Не дивись вгору", що вийде на стрімінговій платформі Netflix. Саме на зйомках цього фільму травмувалась актриса Дженніфер Лоуренс.

Інсайдери таблоїду розповіли, що інцидент стався вночі 5 лютого. Тоді в ресторані знімали сцени з Дженніфер Лоуренс та Тімоті Шаламе. За сюжетом, герої мали стати свідками вибуху. Однак актриса не встигла відійти на безпечну відстань від піротехніки, тому й отримала травму.

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Автори фільму "Не дивись вгору" не коментують ситуації. Водночас представники знімальної групи запевняють, що з Дженніфер Лоуренс все гаразд. Під час зйомок осколок потрапив їй біля ока. Рана не була глибокою, проте актриса пройшла огляд в лікаря.



Дженніфер Лоуренс на зйомках "Не дивись вгору" / Фото TMZ

Зйомки зупинили через інцидент, а Дженніфер Лоуренс отримала кілька додаткових вихідних. За словами інсайдерів, створення стрічки "Не дивись вгору" відновилось 8 лютого.

"Не дивись вгору": коротко про фільм

Фільм став одним з найбільш обговорюваних проєктів Netflix. І це не дивно, адже стрічка об'єднала на знімальному майданчику топових акторів Голлівуду. Зокрема, ролі у проєкті отримали:

Леонардо Ді Капріо

Дженніфер Лоуренс

Меріл Стріп

Джона Гілл

Гімеш Патель

Кейт Бланшетт

Тімоті Шаламе

Аріана Гранде

Меттью Перрі та інші.

Щодо сюжету, то "Не дивись вгору" покаже історію 2 астрономів. Вчені, яких майстерно зіграли Дженніфер Лоуренс і Леонардо Ді Капріо, виявлять, що до Землі наближаються небезпечні астероїди, ладні знищити планету. Вони вирушають у турне, щоб попередити про загрозу, однак викликають тільки глузування у колег та публіки. Відтак головним героям доведеться робити все, аби їхні заяви припинили вважати фейковими.