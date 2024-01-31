Марго Робби получит самую престижную кинонаграду в Австралии

Марго Робби стала лауреатом награды AACTA Trailblazer Award, объявленной Австралийской академией кино и телевизионных искусств. Эту награду считают австралийским аналогом Оскара или BAFTA.

Узнайте в материале, когда состоится церемония награждения, а также, как отреагировала Марго Робби на такую награду после того, как премия Оскар проигнорировала ее участие в фильме "Барби".

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Марго Робби получит важную награду

Награду Марго Робби вручат во время церемонии AACTA 2024, которая состоится в субботу, 10 февраля, в Доме искусств на Золотом побережье Квинсленда.

Ее преданность делу расширения прав и возможностей женщин в кино в сочетании с талантом и деловой хваткой делают Робби влиятельной фигурой в мире развлечений и заслуженным лауреатом AACTA Trailblazer Award 2024 года,

– отметили в организации.

Академия определяет две выдающиеся работы Марго Робби в фильмах "Я, Тоня", где она исполнила роль фигуристки Тони Хардинг, и "Сенсация", где она сыграла молодую женщину, которая пытается выжить в токсичной среде новостной сети. Обе роли принесли актрисе номинации на премию Оскар.

"Австралия всегда была моей опорой, и получить такое признание здесь – невероятно особенно. Я верю в силу сторителлинга и влияние, которое он может иметь на формирование культуры и вдохновение других", – сказала сама Робби.

AACTA Trailblazer Award: что известно

Первую награду AACTA Trailblazer Award вручили в январе 2015 года. Эта премия отмечает достижения талантливых личностей, признавая их вклад в продвижение австралийского кино как в самой Австралии, так и за ее пределами.

Ранее эту награду получали Крис Хемсворт, Роуз Бирн, Саймон Бейкер и Айла Фишер.