Дізнайтесь в матеріалі, коли відбудеться церемонія нагородження, а також, як відреагувала Марго Роббі на таку відзнаку після того, як премія Оскар проігнорувала її участь у фільмі "Барбі".

Рекомендуємо На межі з реальністю: 5 гостросюжетних фільмів, знятих за мотивами легендарних комп'ютерних ігор

Марго Роббі отримає важливу нагороду

Нагороду Марго Роббі вручать під час церемонії AACTA 2024, яка відбудеться у суботу, 10 лютого, в Будинку мистецтв на Золотому узбережжі Квінсленду.

Її відданість справі розширення прав і можливостей жінок у кіно в поєднанні з талантом та діловою хваткою роблять Роббі впливовою фігурою у світі розваг і заслуженою лауреаткою AACTA Trailblazer Award 2024 року,

– зазначили в організації.

Академія визначає дві видатні роботи Марго Роббі у фільмах "Я, Тоня", де вона виконала роль фігуристки Тоні Гардінґ, та "Сенсація", де вона зіграла молоду жінку, яка намагається вижити в токсичному середовищі новинної мережі. Обидві ролі принесли акторці номінації на премію Оскар.

"Австралія завжди була моєю опорою, і отримати таке визнання тут – неймовірно особливо. Я вірю в силу сторітелінгу та вплив, який він може мати на формування культури та натхнення інших", – сказала сама Роббі.

AACTA Trailblazer Award: що відомо

Першу нагороду AACTA Trailblazer Award вручили у січні 2015 року. Ця премія відзначає досягнення талановитих особистостей, визнаючи їхній внесок у просування австралійського кіно як у самій Австралії, так і за її межами.

Раніше цю нагороду отримували Кріс Гемсворт, Роуз Бірн, Саймон Бейкер та Айла Фішер.