Марго Робби отказалась от розового и повторила образ Барби 1960-х годов: эффектный вид

До премьеры "Барби" в Украине остались считанные дни. На премьере в Лос-Анджелесе актриса Марго Робби стала винтажной Барби и оказалась в центре внимания фотографов и журналистов.

Звезда повторила образ оригинальной куклы Барби "Соло в центре внимания" 1960 года. Яркий наряд для Робби создал бренд Schiaparelli.

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Марго Робби в образе образ Барби 1960-х годов

Марго Робби, австралийская актриса, сыгравшая главную героиню в фильме режиссера Греты Гервиг "Барби", вдохновилась своей ролью и приступила к проекту, посвященному стилю Барби. Во время премьеры в Shrine Auditorium and Expo Hall, в Лос-Анджелесе, 33-летняя звезда решила отказаться от привычного розового цвета и выбрала черный наряд, воспроизводящий одежду популярной игрушки Mattel с 1960-х годов.

Чтобы воспроизвести образ оригинальной куклы Барби "Соло в центре внимания", актриса сотрудничала со своим стилистом Эндрю Мукамалом.

Черное платье Марго Робби соединила с туфлями на высоком каблуке с открытым носком и оперными перчатками. Даже на платье с воланами был воспроизведен металлический блеск, а на груди украшение в форме красной розы, которое выглядело очень эффектно. Ее роскошный образ был дополнен бриллиантовым колье.

Марго Робби на премьере фильма в Лос-Анджелесе / InStyle

Что известно о фильме "Барби"

Ожидается, что романтическая комедия "Барби" будет нестандартной и прикоснется к важным социальным темам. По словам Вилла Феррелла, сыграющего генерального директора Mattel, этот фильм будет неожиданным и будет отличаться от традиционных представлений о Барби. Главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Впрочем, из трейлера становится понятно, что Барби найдет свой путь в реальном мире из-за собственного несовершенства.

Премьера в украинских кинотеатрах состоится 20 июля.

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