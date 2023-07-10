Зірка відтворила образ оригінальної ляльки Барбі "Соло в центрі уваги" 1960 року. Яскраве вбрання для Роббі створив бренд Schiaparelli.

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Марго Роббі в образі образ Барбі 1960-х років

Марго Роббі, австралійська акторка, яка зіграла головну героїню у фільмі режисерки Грети Гервіг "Барбі", надихнулася своєю роллю та розпочала проєкт, присвячений стилю Барбі. Під час прем'єри в Shrine Auditorium and Expo Hall, в Лос-Анджелесі, 33-річна зірка вирішила відмовитися від звичного рожевого кольору та обрала чорне вбрання, що відтворює одяг популярної іграшки Mattel з 1960-х років.

Щоб відтворити образ оригінальної ляльки Барбі "Соло в центрі уваги", актриса співпрацювала зі своїм стилістом Ендрю Мукамалом.

Чорну сукню Марго Роббі поєднала з туфлями на високих підборах з відкритим носком та оперними рукавичками. Навіть на сукні з воланами було відтворено металічний блиск, а на грудях прикраса у формі червоної троянди, що виглядала дуже ефектно. Її розкішний образ був доповнений діамантовим кольє.

Марго Роббі на прем’єрі в Лос-Анджелесі / InStyle

Що відомо про фільм "Барбі"

Очікується, що романтична комедія "Барбі" буде нестандартною і доторкнеться до важливих соціальних тем. За словами Вілла Феррелла, який зіграє генерального директора Mattel, цей фільм буде неочікуваним і відрізнятиметься від традиційних уявлень про Барбі. Головні ролі зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг.

Втім, з трейлера стає зрозуміло, що Барбі знайде свій шлях у реальному світі через власну недосконалість.

Прем'єра в українських кінотеатрах відбудеться 20 липня.

"Барбі" 2023: дивіться трейлер