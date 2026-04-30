Украинский режиссер получила престижную награду кинофестиваля в Лос-Анджелесе
- Украинский режиссер Марина Эр Горбач получила награду Legacy Award 2026 от South East European Film Festival за творческие достижения.
- Ее лента "Клондайк" получила награду на Sundance Film Festival и была национальным кандидатом от Украины на Оскар в 2023 году.
Украинский режиссер Марина Эр Горбач получила престижную награду Legacy Award 2026 от South East European Film Festival. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе.
Советуем Всего за 3 месяца: звезда "Парочки следователей" призналась, как похудела на 12 килограммов ради роли
Украинского режиссера отметили престижной наградой: что известно?
Украинского режиссера Марина Эр Горбач наградили за творческие достижения 29 апреля 2026 года. South East European Film Festival – это международный фестиваль, который представляет истории стран Юго-Восточной Европы. Об этом также сообщили на инстаграм-странице SEEfest.
Организаторы отметили, что работы Марины Эр Горбач делают украинское кино более видимым для международной аудитории. Особое внимание уделили ленте "Клондайк", которая рассказывает о событиях накануне полномасштабного вторжения и получила награду на Sundance Film Festival.
За 21 год существования этой награды ее получили только две украинки – Оксана Черкашина и Марина Эр Горбач.
Что интересно знать о Марине Эр Горбач?
Марина Эр Горбач – украинский режиссер и сценарист, член Европейской киноакадемии. В ее творческом багаже – десятки лент, в частности
- "Ротация",
- "Клондайк",
- "Люби меня",
- "Омар и мы",
- "Долг",
- "Банка" и другие.
Режиссер является лауреатом многочисленных престижных кинопремий, в частности получила награду за лучшую режиссуру на Sundance Film Festival и приз экуменического жюри на Берлинский международный кинофестиваль за ленту "Клондайк".
В 2023 году фильм "Клондайк" был избран национальным кандидатом от Украины на премию Оскар в категории "Лучший международный полнометражный фильм".