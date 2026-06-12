Все хорошо помнят актера со времен выхода фильма "Три метра над уровнем неба". Тогда Марио стал настоящим секс-символом, а почти каждая девушка хотела иметь такого же бойфренда. Классическая история, когда плохие парни становятся любимцами. Кому-то может даже показаться, что Касас стал "заложником" одной роли, но это далеко не так. Сегодня 24 Канал расскажет, какие фильмы с участием актера можно посмотреть.

Не пропустите 8 крутых фильмов, которые нужно посмотреть еще раз

"Летний дождь", 2006

Рейтинг IMDb: 5,5

События фильма разворачиваются в 1978 году в Малаге. Главный герой – юный и мечтательный парень, по имени Мигелито Давила. После того как он чудом выздоровел от серьезной болезни, его взгляд на мир кардинально меняется.

Эта лента стала дебютной в кино для Марио.

"Летний дождь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ведьмы из Сугаррамурди", 2013

Рейтинг IMDb: 6,4

Испанская черная комедия, рассказывающая о трех неудачниках, которые грабят ломбард, но попадают в городок, где на протяжении веков правит жестокое и магическое собрание ведьм.

Мужчины оказываются в жутком доме, где их ждет гостеприимная, но очень странная семья: бабушка, ее дочь и внучка. Оказывается, что все местные женщины – настоящие ведьмы, которые занимаются каннибализмом и черной магией.

"Ведьмы из Сугаррамурди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пальмы в снегу", 2015

Рейтинг IMDb: 7,3

В одном горном городке проходят похороны. Хакобо провожают в последний путь. У него остался брат, страдающий болезнью Альцгеймера, а ухаживает за ним дочь Даниэла. Девушка среди бумаг случайно находит кусочек письма, пришедшего из Африки.

Строки в письме настолько заинтриговали Даниэлу, что она отправляется в путешествие туда, где прошла юность ее отца и дяди.

"Пальмы в снегу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Птичий короб: Барселона", 2023

Рейтинг IMDb: 5,3

На планете Земля появились загадочные существа, увидев которых, люди сразу лишают себя жизни. Мир погрузился в хаос, а цивилизация прекратила существование. Себастьян всеми силами пытается защитить 11-летнюю дочь и выжить в новой реальности, странствуя по полуразрушенным улицам Барселоны, где гораздо большую опасность представляют так называемые видящие – люди, которые не покончили с собой, а пытаются открыть глаза каждому, кто попадется на их пути.

"Птичий короб: Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма

По неизвестным причинам, фильмография актера не слишком обширна. Возможно, его уровень популярности снизился, или сам Марио Касас сейчас отдает предпочтение другим видам деятельности.