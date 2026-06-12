Усі добре пам'ятають актора з часів виходу фільму "Три метри над рівнем неба". Тоді Маріо став справжнім секс-символом, а майже кожна дівчина хотіла мати такого ж бойфренда. Класична історія, коли погані хлопці стають улюбленцями. Комусь може навіть здатись, що Касас став "заручником" однієї ролі, але це далеко не так. Сьогодні 24 Канал розповість, які фільми за участі актора можна подивитись.

Не пропустіть 8 крутих фільмів, які треба побачити ще раз

"Літній дощ", 2006

Рейтинг IMDb: 5,5

Події фільму розгортаються у 1978 році в Малазі. Головний герой – юний і мрійливий хлопець, на ім'я Мігеліто Давіла. Після того як він дивом одужав від серйозної хвороби, його погляд на світ кардинально змінюється.

Ця стрічка стала дебютною у кіно для Маріо.

"Літній дощ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відьми з Сугаррамурді", 2013

Рейтинг IMDb: 6,4

Іспанська чорна комедія, яка розповідає про трьох невдах, які грабують ломбард, але потрапляють у містечко, де протягом століть править жорстоке і магічне зібрання відьом.

Чоловіки опиняються в моторошному будинку, де на них чекає гостинна, але дуже дивна сім'я: бабуся, її дочка та онука. Виявляється, що всі місцеві жінки – справжні відьми, які займаються канібалізмом та чорною магією.

"Відьми з Сугаррамурді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пальми у снігу", 2015

Рейтинг IMDb: 7,3

В одному гірському містечку проходить похорон. Хакобо проводжають в останній путь. У нього залишився брат, який хворіє на Альцгеймера, а доглядає за ним дочка Даніела. Дівчина серед паперів випадково заходить кусочок листа, який надійшов з Африки.

Рядки у листі настільки заінтригували Даніель, що вона вирушає у подорож туди, де пройшла юність її батька та дядька.

"Пальми у снігу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пташиний короб: Барселона", 2023

Рейтинг IMDb: 5,3

На планеті Земля з'явились загадкові істоти, подивившись на яких люди відразу позбавляють себе життя. Світ поринув у хаос, а цивілізація припинила існування. Себастьян усіма силами намагається захистити 11-річну доньку і вижити в новій реальності, мандруючи напівзруйнованими вулицями Барселони, де куди більшу небезпеку становлять так звані бачачі – люди, які не наклали на себе руки, а намагаються розплющити очі кожному, хто трапиться на їхньому шляху.

"Пташиний короб: Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

З невідомих причин, фільмографія актора не надто велика. Можливо, його рівень популярності спав, або сам Маріо Касас віддає зараз перевагу іншим видам діяльності.