Фильм "Мариуполис 2" литовского режиссера, убитого оккупантами, получил тизер: когда премьера

"Мариуполис 2" режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого россиянами в Мариуполе, выйдет 13 ноября в кино. А пока – смотрите тизер фильма.

В первую очередь, украинская премьера состоится на фестивале Docudays UA 11 ноября. Об этом 24 каналу сообщила компания Артхаус Трафик.

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"Мариуполис 2": что следует знать о фильме

Стоит отметить, что литовский режиссер Мантас Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте. Он снимал гражданских, жил с ними, однако попал в плен, там его пытали и убили. Ему было всего 45 лет.

Возлюбленная режиссера, украинка Анна Белоброва, смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Вместе с Дуней Сычевой, монтажершей первой части "Мариуполиса", она деликатно сложила вместе снятые кадры и сделала из этого фильм.

"Мариуполис 2": смотрите тизер фильма

В 2016 году Мантас Кведаравичюс снял фильм Mariupolis. Его называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Лента рассказывает о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

Напомним, мировая премьера состоялась во внеконкурсной секции "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля, где лента получила Специальный приз жюри "Золотой глаз".

Вручая награду, президент жюри Агнешка Голланд объявила минуту молчания по жертвам войны России в Украине. В частности – за режиссерами, журналистами, фотографами и другими людьми творческих профессий.