Марк Гэмилл продаст постеры "Звездных войн" с собственным автографом, чтобы собрать средства на ВСУ

Марк Гэмилл исполнил роль Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны". Теперь он продаст постеры с собственным автографом, чтобы собрать деньги на беспилотники для ВСУ.

Марк Гэмилл уже не в первый раз помогает украинской армии. Он считает, что Украине нужно больше дронов для борьбы с российским оккупантом.

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Марк Гэмилл хочет собрать средства на ВСУ

Гемилл добавил, что рад сделать это, чтобы поддержать Украину, продолжающаяся борьба против России "не может не вдохновлять". Как именно плакаты будут выставлены на продажу, еще не решено,

– говорится в телеграмме МКИП.

Сообщают, что продажа состоится в канун годовщины войны в Украине, 24 февраля.

Марк Гэмилл хочет собрать средства на ВСУ / Фото с телеграммы МКИП

Владимир Зеленский недавно назначил Хэмилла, сыгравший Люка Скайвокера в "Звездных войнах", послом проекта United24. Теперь знаменитость будет собирать средства на "Армию дронов".

Актер отметил изданию The Guardian, что "Звездные войны" всегда были сказкой для детей, а сказки – это назидательные рассказы о добре и зле, где добро четко определено и зло четко определено, и нетрудно экстраполировать империю зла с врывающейся в суверенную нацию Россией. . "Украине нужны беспилотники. У них есть дроны, но не так много, как у россиян", – дополнил он.