Марк Гемілл вже не вперше допомагає українській армії. Він вважає, що Україні потрібно більше дронів для боротьби з російським окупантом.

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Марк Гемілл хоче зібрати кошти на ЗСУ

Гемілл додав, що радий зробити це, щоб підтримати Україну, чия тривала боротьба проти Росії "не може не надихати". Які саме плакати будуть виставлені на продаж, ще не вирішено,

– йдеться в телеграмі МКІП.

Повідомляють, що продаж відбудеться напередодні роковин війни в Україні, 24 лютого.

Марк Гемілл хоче зібрати кошти на ЗСУ / Фото з телеграму МКІП

Володимир Зеленський нещодавно призначив Гемілла, який зіграв Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", амбасадором проєкту United24. Тепер знаменитість збиратиме кошти на "Армію дронів".

Актор зазначив виданню The Guardian, що "Зоряні війни" завжди були казкою для дітей, а казки – це повчальні розповіді про добро і зло, де добро чітко визначено і зло чітко визначено, і неважко екстраполювати імперію зла з Росією, що вдирається в суверенну націю. "Україні потрібні безпілотники. У них є дрони, але не так багато, як у росіян", – доповнив він.