Джек Глісон приїде до Києва. Там він проведе кілька майстер-класів і воркшопів з майстерності актора, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах в підтримку ЗСУ, а також відвідає столичні театри.

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Джек Глісон приїде до Києва 16 лютого

Режисерка "ЧЕсного Театру" на своїй сторінці у фейсбуці зазначила, що "Джек не просто їде до України, він ще й жене пікап для ЗСУ разом з друзями".

16 лютого о 12.00 годині в Театрі юного глядача на Липках відбудеться відкритий захід. Джек в неформальній атмосфері поспілкується з українськими акторами, а також вийде на короткий брифінг для представників ЗМІ,

– розповіли 24 каналу.

Цього ж дня в театрі Джек стане головним гостем 17-го кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі Act lots.

Джек Глісон / Кіноріум