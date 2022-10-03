Володимир Зеленський нещодавно призначив Гемілла, який зіграв Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", амбасадором проєкту United24. Тепер знаменитість збиратиме кошти на "Армію дронів".

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Марк Гемілл підтримав Україну

Актор зазначив виданню The Guardian, що "Зоряні війни" завжди були казкою для дітей, а казки – це повчальні розповіді про добро і зло, де добро чітко визначено і зло чітко визначено, і неважко екстраполювати імперію зла з Росією, що вдирається в суверенну націю.

Україні потрібні безпілотники. У них є дрони, але не так багато, як у росіян,

– доповнив він.

Крім цього, Гемілл висловив захоплення президентом України та всім українським народом: "Я був дійсно зачарований цією людиною… Він абсолютний герой. І український народ надихає".

Актор також сказав, що участь у проєкті була "шансом використати популярність фільмів на благо, і я відчуваю велику відповідальність за те, щоб спробувати зробити все можливе для перемоги України".

Марк Гемілл у "Зоряних війнах" / Фото Кіноріум

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні, що не може нас, українців, не тішити. Це додає морального духу і згуртовує нас ще більше.

Марк Гемілл, який зіграв джедая Люка Скайвокера у всесвіті "Зоряних воєн" вперше у березні підтримав Україну. У своєму твітері він опублікував урочисту пісню "Молитву за Україну" від українського хору в Нью-Йорку. Актор назвав це виконання духовного гімну України "зворушливим і чарівним".