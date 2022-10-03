Владимир Зеленский недавно назначил Хэмилла, сыгравшего Люка Скайвокера в "Звездных войнах", послом проекта United24. Теперь знаменитость будет собирать средства на "Армию дронов".

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Марк Хэммилл поддержал Украину

Актер отметил изданию The Guardian, что "Звездные войны" всегда были сказкой для детей, а сказки – это назидательные рассказы о добре и зле, где добро четко определено и зло четко определено, и нетрудно экстраполировать империю зла с врывающейся в суверенную нацию Россией.

Украине нужны беспилотники. У них есть дроны, но не так много, как у россиян,

– дополнил он.

Кроме этого, Хэммилл выразил восхищение президентом Украины и всем украинским народом: "Я был действительно очарован этим человеком... Он абсолютный герой. И украинский народ вдохновляет".

Актер также сказал, что участие в проекте было "шансом использовать популярность фильмов во благо, и я чувствую большую ответственность за то, чтобы попытаться сделать все возможное для победы Украины".

Марк Гэмилл в "Звездных войнах" / Фото Кинориум

Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине, что не может нас, украинцев, не радовать. Это придает моральный дух и сплачивает нас еще больше.

Марк Гэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн", впервые в марте поддержал Украину. В своем твиттере он опубликовал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке. Актер назвал это исполнение духовного гимна Украины "трогательным и волшебным".