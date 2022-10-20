Кампания актера "Звездных войн" Марка Геммила отправила более 500 дронов в Украину

В сентябре голливудский актер Марк Гэммил побеседовал с Зеленским и стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Звезда рассказал об успехах своей волонтерской деятельности.

Исполнитель роли Люка Скайвокера подчеркивал, что Украине нужны дроны. За месяц времени с его помощью Украина получила более 500 беспилотников.

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Марк Гэммил рассказал детали своей волонтерской деятельности

Актер рассказал изданию Bloomberg, что именно беспилотники "определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе".

Я был действительно шокирован, потому что мне дают эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о происходящем. И мне сообщили, что получено более 500 дронов с тех пор, как я начал эту деятельность,

– поделился Хэммилл.

Актер напомнил, что Владимир Зеленский пригласил его стать послом "Армии дронов" и это для него стало честью. Он ведь уверен, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, свободы и ценностей всего демократического мира.

Что стоит знать об "Армии дронов" "Армия дронов" – это комплексная программа фандрейзинговой платформы UNITED24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи. Она предусматривает систему закупки дронов и их обслуживание. Кроме того, за программой закреплен курс обучения украинских защитников-пилотов.

Марк Гэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн", впервые в марте поддержал Украину. В своем твиттере он опубликовал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке. Актер назвал это исполнение духовного гимна Украины "трогательным и волшебным".