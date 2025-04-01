Вслед за Борисовым: россиянин, снявшийся в скандальной "Аноре", загремел в базу "Миротворец"

Марк Эйдельштейн российский актер, сыгравший роль Вани Захарова в оскароносном фильме Шона Бейкера "Анора". Его внесли в базу "Миротворец" за нарушение закона о пересечении государственной границы Украины.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на сайт центра "Миротворец". Эйдельштейн вел незаконную коммерческую деятельность на территории временно оккупированного Крыма.

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Россиянин Марк Эйдельштейн попал в базу "Миротворец"

Российского актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворец". 23-летнего артиста страны оккупантов обвиняют в том, что он неоднократно нарушил закон о территориальной целостности Украины.

Актер сознательно нарушал государственную границу Украины, чтобы попасть на оккупированные российскими захватчиками территории. Эйдельштейн участвовал в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками, а также осуществлял незаконную коммерческую деятельность в оккупированном россиянами Крыму.

В частности, в 2021 году актер снялся в российском фильме "Страна Саша". Съемки проходили в Крыму, в частности, в Севастополе.

Поддерживая российскую агрессию и полностью осознавая, что посещение оккупированного российско-фашистскими захватчиками украинского Крыма вне определенных Украиной пунктов пропуска является правонарушением, посетил территорию АР Крым,

– говорится в "Миротворце".

Кстати, в базе "Миротворец" также есть коллега Эйдельштейна по фильму "Анора", Юрий Борисов. Он был номинирован в категории "Лучший актер второго плана". Однако, к счастью, ему не удалось получить статуэтку. Оскар-2025 получил Киран Калкин.