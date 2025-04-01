Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сайт центру "Миротворець". Ейдельштейн вів незаконну комерційну діяльність на території тимчасово окупованого Криму.

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Росіянин Марк Ейдельштейн потрапив до бази "Миротворець"

Російського актора Марка Ейдельштейна внесли до бази "Миротворець". 23-річного артиста країни окупантів звинувачують у тому, що він неодноразово порушив закон про територіальну цілісність України.

Актор свідомо порушував державний кордон України, щоб потрапити на окуповані російськими загарбниками території. Ейдельштейн брав участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками, а також провадив незаконну комерційну діяльність в окупованому росіянами Криму.

Зокрема, у 2021 році актор знявся в російському фільмі "Страна Саша". Зйомки проходили в Криму, зокрема, у Севастополі.

Підтримуючи російську агресію та повністю усвідомлюючи, що відвідування окупованого російсько-фашистськими загарбниками українського Криму поза визначеними Україною пунктами пропуску є правопорушенням, відвідав територію АР Крим,

– йдеться у "Миротворці".

До речі, у базі "Миротворець" також є колега Ейдельштейна по фільму "Анора", Юрій Борисов. Він був номінованій у категорії "Найкращий актор другого плану". Однак, на щастя, йому не вдалось отримати статуетку. Оскар-2025 здобув Кіран Калкін.