Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм․ Гений комбинаций": эксклюзивные детали от создателей ленты

На этот раз одну из главных ролей получил известный для всех актер Тимоти Шаламе. Парень делает все для того, чтобы не упасть со звездного пьедестала, поэтому каждая новая роль – это вызов. Теперь он перевоплотился в образ Марти Маузера, который мечтает стать лучшим игроком в настольный теннис в мире.

Анонсированная лента выйдет в украинский прокат уже 15 января. На нее потратили около 70 миллионов долларов, а международная промо-кампания уже вызвала в индустрии восторг. Специалисты утверждают, что кино-маркетинг больше никогда не будет таким, как раньше.

Лена Бассе эксклюзивно пообщалась с творческой командой фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций" в лос-анджелесском отеле Hollywood Roosevelt, где почти сто лет назад провели первую церемонию Оскар. Производством ленты занималась студия А24.

В эксклюзивном материале 24 Канал расскажет обо всех деталях, которые до сих пор неизвестны публике и даст ответы на вопросы, которые могли скрываться в период ожидания выхода фильма с Тимоти Шаламе.

Распад режиссерского дуэта братьев Сафди и рождение двух мифов

2025 год стал моментом творческого сдвига. Братья Сафди – тандем, подаривший миру криминальный триллер "Неграненые драгоценности" с Адамом Сэндлером, – впервые пошли разными путями. Джош объяснил это просто: "Ты много лет работаешь рядом с человеком и вдруг понимаешь, что хочешь делать другое. Это естественно. И больно".

Бенни Сафди снял "Несокрушимый" с Дуэйном Джонсоном (где, кстати, сыграл Александр Усик), а Джош Сафди создал "Марти Суприм". На поверхности это два фильма о спорте, но спорт в обоих фильмах – лишь форма, язык тела, драматургия движения.

"Марти Суприм" несколько напоминает "Неграненые драгоценности", но без изнурительной токсичности, которая делает повторный просмотр картины почти невозможным. Джош Сафди создал фильм, в который хочется вернуться. Возможно, потому что главный герой, Марти Маузер, менее саморазрушительный. Возможно, потому что его одержимость более чистая. А возможно, потому что его играет Тимоти Шаламе, одновременно обаятельный и намеренно непривлекательный.

Сейчас мы видим Шаламе без его фирменных кудрей, обрезанных для новой части "Дюны", с полуподростковой худощавостью и легкой усталостью во взгляде. Он выглядит моложе, чем когда-либо. Трудно поверить, что Тимоти уже тридцать лет.

Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций" / Фото Green Light Films

Хотя и в ленте он совсем не тот Тимми, которого мы видим на красных дорожках. У его персонажа проблемная кожа, он носит толстые очки. Марти, – пожалуй, наименее привлекательный образ в его карьере и одновременно один из самых сильных.

О чем будет фильм "Марти Суприм. Гений комбинаций"?

События будут разворачиваться в 1952 году. Главный герой – Марти Маузер, который работает в обувном магазине. У него нет никаких влиятельных связей или состояния, которые могли бы улучшить уровень жизни. Его жизнь напоминает дни сурка – каждый день одно и то же – ссоры, обслуживание клиентов, душная квартира, где живет мать, которая готова задушить своей любовью, и постоянное давление от дяди.

Но Марти живет главной мечтой жизни – стать лучшим игроком в настольный теннис в мире. Но в США этот вид спорта не считают серьезным делом, из-за чего парень получает дополнительные трудности.

Кроме того, у Маузера есть девушка, которую сыграла Одесса Азайон. Он понимает, что в этих отношениях нет будущего, хоть как бы ему не хотелось стать особенным для нее.

Но вдруг фортуна возвращается к продавцу обувного магазина. Он знакомится с голливудской актрисой по имени Кей, которая когда-то выбрала брак вместо карьеры.

Роль Кейт сыграла Гвинет Пэлтроу, и даже описала свою героиню: "Кей оказалась в клетке. Женщины не имели в то время финансовой свободы. Их жизнь была зависимой по определению. Я представляла себе темную версию Грейс Келли, женщину, которая сделала неправильный выбор, и пытается прожить с этим".

Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу / Фото Green Light Films

Кей существует в мире приемов и правильных ужинов, который видит в ней только украшение. Внутри она давно угасает. А Марти зажигается быстрее, чем успевает подумать. Их встреча создает мост между двумя людьми, которые никогда не должны были бы пересечься. Пэлтроу объяснила: "Для Марти моя героиня почти ничего не значит. Но для Кей он искра, напоминание, что она еще жива".

"Марти Суприм. Гений комбинаций": смотрите онлайн трейлер фильма

Это не роман и не любовь. Это короткое столкновение, в котором оба на мгновение видят себя по-настоящему. Именно Кей становится для Марти той фигурой, позволяющей увидеть себя глазами другого. Она будто открывает дверь в мир, где мечта может быть не только причудливой прихотью, а настоящим призванием.



Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу / Фото Green Light Films

Внутренняя борьба Марти Маузера

Противостояние Марти с японским игроком Эндо является сердцевиной спортивной части фильма. Это не просто поединок двух молодых спортсменов. Это столкновение культур, исторических травм, стилей игры, а также внутренних чувств. Эндо является воплощением японской модерности: новые методы, новая ракетка, новая техника. Смелость выйти на международную арену сразу после поражения во Второй мировой войне. Сафди сказал, что "в нем есть независимая искра – очень тонкая, но реальная".

Марти противостоит Эндо не только физически, но и внутренне. Это борьба между тем, кем он есть, и тем, кем хочет быть.

Между тем, Марти делает глупости, встревает в ненужные истории, разрушает собственную репутацию. В финале он должен столкнуться с реальностью взросления и решить, что для него важнее. Это момент, когда мечта сталкивается с ответственностью.

Мне интересно, что он сделает: останется, сбежит или сломается?,

– заявил режиссер.

Фильм снят так, будто мы смотрим на события глазами самого Марти спустя много лет. Именно поэтому история пронизана музыкой 1980-х. Это не его эпоха, но период его внутреннего голоса – юность, которая хочет быть вечной.

Песня Forever Young в первой сцене звучит как главная тема его портрета.

Сафди сформулировал это так: "Мы создаем легенду. Миф о парне, который хотел стать кем-то большим".

Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций" / Фото Green Light Films

Почему непрофессиональные актеры снялись в ленте?

Одной из самых впечатляющих частей творческого процесса стала работа с непрофессиональными актерами. Сафди знает, что настоящая жизнь часто лучше любого диалога, и поэтому выбирает людей, которые несут в себе "непричесанное" присутствие.

Гвинет Пэлтроу вспомнила эпизод в Центральном парке, где полицейских играли двое мужчин, которые никогда не были перед камерой.

Это была чистая энергия. Они жили в кадре так, будто снимались впервые, потому что так и было. Это заставляет тебя как актрису двигаться за ними, а не тянуть их за собой, – подытожила кинозвезда.

Сафди, улыбаясь, добавил: "Тимми иногда делал 20 – 30 дублей не потому, что ему надо было, а потому что мы работали с людьми, для которых камера – это другая планета. Его терпение было безграничным".

Пинг-понг, как диалог без слов

Джош (режиссер фильма) вырос в мире настольного тенниса. Его дядя играл в тех же клубах, что и персонажи фильма. Самым сложным было воссоздать игру именно 1952 года, до появления японской губчатой ракетки, которая изменила спорт навсегда.

Шаламе тренировался несколько лет. Легенды мира настольного тенниса, тренеры Диего Шааф и его жена Вэй Ван, работали над тем, чтобы актер не просто "выглядел убедительно", а играл на пол скорости настоящие 14 – 16-ударные ралли. Это не монтажная магия, актер действительно играет. В половинном или трехчетвертном ритме, но играет.

Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций" / Фото Green Light Films

Особенно интересной была работа над стилистикой игры.

В 1952 году японская сборная изобрела легендарную "губчатую" ракетку, которая радикально изменила технику спорта. Сафди вместе с консультантами буквально сидел над архивами, пытаясь понять, как выглядел удар до этого изобретения, как двигалось тело, как реагировала публика: "Сцены пинг-понга мы снимали как диалоги. Каждая партия имела свой эмоциональный смысл. Пинг-понг – это диалог без слов. Эмоция перед ударом, эмоция после удара. Это маленький бой, где видно все".

Тимоти Шаламе – голос поколения

Актер говорит, что чувствовал определенный защитный инстинкт относительно героя: для Марти это не смешная игра, а самая большая мечта в мире. И именно здесь происходит его собственная трансмутация: так, как Марти бьется за свое место в настольном теннисе, так сам Шаламе бьется за право откровенно сказать, что стремится к величию в актерстве.

Актер не прячется за фразами "я просто делаю свою работу" или "мне повезло". Он прямо говорит, что хочет быть лучшим, и что абсурдно было бы жить этой жизнью, с ее давлением и странностью, ради чего-то меньшего. Шаламе признает: тот самый импульс, с которым Марти идет к вершине, отзывается в нем самом.

Параллельно он честно делится тем, как справляется с давлением и коллективной тревогой, что сегодня сопровождает любую публичную личность. В эпоху соцсетей, фрагментированного внимания и скепсиса ко всем элитным институтам, включая Голливуд, Шаламе выбирает простую стратегию: буквально не следить за этим. На съемках его телефон выключен, а все внешние оценки за бортом.

Есть два-три месяца, когда Тимоти Шаламе живет как Марти, как Боб Дилан (когда играл его в фильме "Боб Дилан: Полный незнакомец"), как Пол Атрейдес из "Дюны", и эти месяцы надо прожить на максимум, потому что второго шанса не будет.

Особенно отчетливо это звучит сейчас, когда актеру исполнилось 30 лет. Тимоти не делает громких заявлений о паузе или смене профессии, но честно говорит: не знает, сколько еще раз сможет проходить через подобную тотальную отдачу.

Его самый большой интерес на ближайшие годы – это ощущение авторства в актерстве, не столько контроля над всем процессом, сколько права иметь свою внутреннюю версию фильма, даже когда работаешь с режиссерами масштаба Нолана, Вильнева или Сафди.

Когда Шаламе спрашивают, что бы он сказал молодой аудитории, которая растет вместе с ним и идет в кино на "Марти Суприм. Гений комбинаций" именно на него, он говорит о поколении, которое прошло через Zoom-образование, глобальную тревогу и ощущение культурного "f*ck you, у нас будет свой тон".

Если эта история может что-то дать молодым зрителям, то это, вероятно, право не стесняться собственной мечты и быть бесстыдно амбициозными, даже когда культура вокруг предлагает иронию вместо веры в себя,

– заключает актер.

Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций" / Фото Green Light Films

Именно поэтому Тимоти так хорошо понимает Марти.

Одержимость, которая наполняет

Режиссер Джош Сафди произносит фразу, которая становится ключом ко всему фильму: "Нравственность всегда субъективна. Есть идея морали, но она всегда зависит от того, что происходит в твоей жизни сейчас".

Он объяснил, что мечта Марти требует почти нечеловеческой концентрации. Если хоть на секунду отвести взгляд от мяча, ты проиграл. Именно поэтому герой не всегда способен видеть других рядом. Но именно эта одержимость может вдохновлять.

И поэтому "Марти Суприм" – это фильм об одержимости, которая наполняет. О мечте, что смешит других, но превращает человека в миф. О том, кто бежит так быстро, что не успевает замечать жизнь. О моменте, когда жизнь все же догоняет его.

Это картина, что не просто стоит повторного просмотра, а которая приглашает вернуться к ней в разные периоды жизни, чтобы каждый раз увидеть другое. А может, для того, чтобы оставаться молодым, если не навсегда, то хотя бы как можно дольше.