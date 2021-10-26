Marvel будет переснимать "Доктора Стрэнджа", – Бенедикт Камбербэтч

Актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что Marvel собирается переснимать фильм "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия". Премьеру ленты перенесли на 6 мая 2022 года.

Marvel Studios переснимет не только сюжет, но и добавит к истории больше персонажей. Актер Бенедикт Камбербэтч уверен, что студия делает все к лучшему.

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Мы делаем его еще лучше: в ноябре и декабре у нас будут пересъемки, а сам фильм выйдет в мае. И я считаю, что вам придется ждать до этого момента... Это все, что я могу вам сказать,

– рассказал актер в интервью.

О чем будет рассказывать фильм "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия"

Детали сюжета все еще держат в тайне. Однако мы можем догадываться, что события будут происходить после "Мстители: Финал" и доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) будет продолжать исследовать камень времени. Однако, старый товарищ, который теперь стал врагом, пытается уничтожить Стрэнджа.

О производстве фильма официально объявили в 2019 году. Режиссером проекта стал Сэм Рэйми, а сценарий принадлежит Джейд Бартлетт.