Уже 15 января состоится премьера долгожданного сериала "Ванда/Вижн" от Marvel. Авторы проекта решили подогреть интерес публики к новинке кино, опубликовав новые постеры и тизер ленты.

"Ванда/Вижн": новые кадры сериала

В течение месяца представители Marvel искусно приковывают внимание киноманов к будущему сериалу "Ванда/Вижн". Всего за 2 дня до премьеры в ютубе опубликовали новые кадры из фильма, которые указывают на то, что супергерои не только будут строить свою жизнь в созданной ими реальности, но и бороться со спецотрядом военных.

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В тизере также открыли интересную деталь сериала "Ванда/Вижн". Окажется, что все местные жители не будут понимать, кто они и что делают в маленьком городке. Это стало известно из диалога между Вандой и ее соседкой Моникой.

Уже можно прогнозировать, что сериал "Ванда/Вижн" станет одним из самых успешных проектов 2021 года. Всего за сутки тизер ленты посмотрели около миллиона пользователей сети, поэтому ожидается, что первые эпизоды будут иметь не меньший успех после презентации.

"Ванда/Вижн": смотрите трейлер к сериалу

Показали представители и новые постеры с исполнителями главных ролей. На кадрах можно увидеть Вижна и его соседей Монику и Агнес.



Вижн в исполнении Пола Беттани / Фото Marvel



Агнес в сериале "Ванда/Вижн" / Фото Marvel



Соседка Ванды и Вижн Миранда / Фото Marvel

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"Ванда/Вижн": интересные детали сериала

Все события в супергеройском сериале "Ванда/Вижн" происходят после финальной битвы с Таносом за будущее Вселенной. Ведьма Ванда и ее любимый Вижн начнут строить семейную жизнь в городке, что поможет перенестись в 1950-е годы.

Авторы проекта уже отметили, что сериал "Ванда/Вижн" повлияет на 4 фазу киновселенной Marvel. Лента будет состоять из 9 эпизодов, в которых раскроют прошлое Ванды, происхождение ее сил и образа Красной ведьмы. Кроме этого, зрители узнают, почему Вижн получил такое имя.

Сейчас журналисты западных СМИ пересмотрели первые эпизоды "Ванда/Вижн" и заявили, что серии проекта точно не разочаруют киноманов.