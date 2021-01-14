Вже 15 січня відбудеться прем'єра довгоочікуваного серіалу "Ванда/Віжн" від Marvel. Автори проєкту вирішили підігріти цікавість публіки до новинки кіно, опублікувавши нові постери і тизер стрічки.

"Ванда/Віжн": нові кадри серіалу

Упродовж місяця представники Marvel майстерно приковують увагу кіноманів до майбутнього серіалу "Ванда/Віжн". Всього за 2 дні до прем'єри в ютубі опублікували нові кадри зі стрічки, які вказують на те, що супергерої не тільки будуватимуть своє життя в створеній ними реальності, але й боротимуться зі спецзагоном військових.

Більше про серіал Такого в Marvel ще не було: що особливого у серіалі "ВандаВіжн"

У тизері також відкрили цікаву деталь серіалу "Ванда/Віжн". Виявиться, що всі місцеві жителі не будуть розуміти, хто вони і що роблять у маленькому містечку. Це стало відомо з діалогу між Вандою та її сусідкою Монікою.

Вже можна прогнозувати, що серіал "Ванда/Віжн" стане одним з найуспішніших проєктів 2021 року. Всього за добу тизер стрічки переглянули близько мільйона користувачів мережі, тому очікується, що перші епізоди матимуть не менший успіх після презентації.

"Ванда/Віжн": дивіться трейлер серіалу

Показали представники і нові постери з виконавцями головних ролей. На кадрах можна побачити Віжна та його сусідок Моніку та Агнес.



Віжн у виконанні Пола Беттані / Фото Marvel



Агнес у серіалі "Ванда/Віжн" / Фото Marvel



Сусідка Ванди і Віжна Міранда / Фото Marvel

Для справжніх фанатів "Локі", "Міс Марвел" та інші: коли чекати на прем'єри довгоочікуваних серіалів Marvel

"Ванда/Віжн": цікаві деталі серіалу

Всі події у супергеройському серіалі "Ванда/Віжн" відбуваються після фінальної битви з Таносом за майбутнє Всесвіту. Відьма Ванда і її коханий Віжн почнуть будувати сімейне життя у містечку, що допоможе перенестись у 1950-і роки.

Автори проєкту вже наголосили, що серіал "Ванда/Віжн" повпливає на 4 фазу кіновсесвіту Marvel. Стрічка складатиметься з 9 епізодів, у яких розкриють минуле Ванди, походження її сил та образу Червоної відьми. Окрім цього, глядачі дізнаються, чому Віжн отримав таке ім'я.

Наразі журналісти західних ЗМІ переглянули перші епізоди "Ванда/Віжн" і заявили, що серії проєкту точно не розчарують кіноманів.