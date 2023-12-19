Плохой конец для героя Marvel: Джонатана Мейорса сочли виновным в избиении экс любимой
Источник:Variety
Суд признал американского актера из киновселенной Marvel, Джонатана Майорса, виновным в нападении на бывшую девушку. Киностудия приняла решение исключить его из участия в будущих проектах.
Присяжные суда в Нью-Йорке признали, что Мэйорс, известный своей ролью Кенга в фильмах киновселенной Marvel, в марте этого года избил свою бывшую девушку – британскую хореографку Грейс Джаббари.
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Джонатана Мейорса обвинили в избиении экс любимой
В марте 2023 года в Нью-Йорке Мейорса задержали, когда он совершил нападение на Джаббари в их автомобиле. Выяснилось, что Грейс взяла телефон мужчины, увидев, что он получил сообщение от другой женщины.
Потерпевшая сообщила, что при попытке отобрать у него телефон она получила сильный удар по голове, что привело к отеку и интенсивной боли.
Представитель Джонатана выразил мнение, что актер продолжит борьбу за справедливость и попытается восстановить свою репутацию.
Джонатан Мэйорс: фильмография
Мейорс стал известен благодаря своей роли антагониста в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel. Однако вскоре после судебного решения кинокомпания расторгла контракт с актером. Ожидалось, что он появится в фильме "Мстители: Династия Канг", запланированном на 2025 год.
Кроме того, актера знают из следующих фильмов и сериалов:
- "Локи"
- "Патхан"
- "Битва за землю"
- "Белый мальчик Год"
- "Горькая месть"
- "Страна Лавкрафт"
- "Субботний вечер в прямом эфире" и других.