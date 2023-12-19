Присяжні суду в Нью-Йорку визнали, що Мейорс, відомий своєю роллю Кенга у фільмах кіновсесвіту Marvel, у березні цього року побив свою колишню дівчину – британську хореографку Грейс Джаббарі.

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Джонатана Мейорса звинуватили у побитті екскоханої

У березні 2023 року в Нью-Йорку Мейорса затримали, коли він скоїв напад на Джаббарі у їхньому автомобілі. З'ясувалося, що Грейс взяла телефон чоловіка, коли побачила, що він отримав повідомлення від іншої жінки.

Потерпіла повідомила, що під час спроби відібрати в нього телефон вона отримала сильний удар по голові, що призвело до набряку та інтенсивного болю.

Представник Джонатана висловив думку, що актор продовжить боротьбу за справедливість та намагатиметься відновити свою репутацію.

Джонатан Мейорс: фільмографія

Мейорс став відомим завдяки своїй ролі антагоніста в фільмі "Людина-мураха й Оса: Квантоманія" від Marvel. Проте, невдовзі після судового рішення кінокомпанія розірвала контракт з актором. Очікувалося, що він з'явиться у фільмі "Месники: Династія Канг", запланованому на 2025 рік.

Окрім того, актора знають з таких фільмів та серіалів: