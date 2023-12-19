Присяжные суда в Нью-Йорке признали, что Мэйорс, известный своей ролью Кенга в фильмах киновселенной Marvel, в марте этого года избил свою бывшую девушку – британскую хореографку Грейс Джаббари.

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Джонатана Мейорса обвинили в избиении экс любимой

В марте 2023 года в Нью-Йорке Мейорса задержали, когда он совершил нападение на Джаббари в их автомобиле. Выяснилось, что Грейс взяла телефон мужчины, увидев, что он получил сообщение от другой женщины.

Потерпевшая сообщила, что при попытке отобрать у него телефон она получила сильный удар по голове, что привело к отеку и интенсивной боли.

Представитель Джонатана выразил мнение, что актер продолжит борьбу за справедливость и попытается восстановить свою репутацию.

Джонатан Мэйорс: фильмография

Мейорс стал известен благодаря своей роли антагониста в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel. Однако вскоре после судебного решения кинокомпания расторгла контракт с актером. Ожидалось, что он появится в фильме "Мстители: Династия Канг", запланированном на 2025 год.

Кроме того, актера знают из следующих фильмов и сериалов: