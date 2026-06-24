Netflix приобрел права на новые сезоны "Маши и Медведя", содержащие российскую пропаганду

Стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ двух новых сезонов российского мультсериала "Маша и Медведь". Кроме того, компания продлила лицензионное соглашение на трансляцию всех предыдущих сезонов и спин-оффов проекта.

Об этом сообщило издание Deadline. В этой статье мы расскажем о деталях соглашения и объясним, почему украинцам стоит отказаться от просмотра этого мультфильма.

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Netflix приобрел права на новые сезоны "Маши и Медведя"

Мультсериал будет доступен для пользователей Netflix в более чем 100 странах мира, в частности в США, Канаде, странах Европы, Азии и Латинской Америки.

В то же время украинцам стоит внимательно относиться к контенту, который они выбирают для своих детей. Ведь этот российский проект уже давно вызывает дискуссии из-за наличия в нем советских идеологических нарративов и элементов пропаганды.

Что не так с мультфильмом "Маша и Медведь"?

В августе 2025 года российский YouTube-канал "Маша и Медведь" стал самым популярным в Украине, что вызвало значительное возмущение среди многих украинцев.

Формально серии мультфильма были доступны на украинском языке, а в описании канала была указана Украина. Однако на самом деле это российский продукт, адаптированный для украинской аудитории.

Поэтому, если мы стремимся формировать украинское культурное пространство и не поддерживать финансово российский контент, стоит сознательно отказываться от его просмотра.

Каждый просмотр приносит прибыль правообладателям, поэтому поддержка украинского и мирового качественного детского контента является гораздо лучшей альтернативой.